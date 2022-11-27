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В Снігурівській громаді зафіксували 320 воєнних злочинів окупантів

В Снігурівській громаді зафіксували 320 воєнних злочинів окупантів

Київ • УНН

 • 612409 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. 320 воєнних злочинів вчинених російськими окупантами зафіксувала поліція на території деокупованої Снігурівської громади (Миколаївська область). Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Деталі 

Група фахівців з числа слідчих, криміналістів, вибухотехніків та інших представників силових відомств відпрацювала територію виправної колонії у звільненій громаді. Там поліцейські зафіксували сліди присутності окупаційних військ.

"Щоденно поліцейські за процесуального керівництва прокуратури проводять огляди місць подій та ретельно документують воєнні злочини військовослужбовців армії рф та їх поплічників. Кожного дня до поліцейських звертається більше 30 громадян з різноманітними повідомленнями про злочини, що чинили окупанти", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільш поширеними фактами є викрадення військовими рф транспортних засобів і зброї. Також непоодинокі випадки звернень про пограбування та пошкодження домівок місцевих мешканців.

За кожним фактом вчинення воєнних злочинів поліція проводить ретельні розслідування.

"Запевняю, винні особи будуть покарані згідно з нормами чинного законодавства України", - сказав керівник обласного главку поліції.

Нагадаємо

За скоєння воєнних злочинів в Україні вже засуджені 12 російських військових.

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