В Україні за воєнні злочини засудили 12 військових рф

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"Обвинувальні акти до суду, тобто там де закінчене вже досудове розслідування, направлені стосовно 60 осіб і вже маємо 12 засуджених російських злочинців, які винні у скоєнні воєнних злочинів", - сказав Костін.

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Він додав, що більшість засуджених перебувають в Україні. Костін також зазначив, що загалом про підозру у скоєнні воєнних злочинів повідомлено 216 особам, з них 17 - військовополонені, решті повідомлено заочно.

Серед злочинів у яких підозрюються російські військові - напади на населені пункти, жорстоке поводження з цивільними (повідомлено 73 особам), умисні убивства цивільних (повідомлено 35 особам), сексуальне насильство (повідомлено шести особам, з них одному повідомлено про підозру у вбивстві).

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