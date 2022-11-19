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В Україні за воєнні злочини засудили 12 військових рф

В Україні за воєнні злочини засудили 12 військових рф

Київ • УНН

 • 338400 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. За скоєння воєнних злочинів в Україні вже засуджені 12 російських військових. Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін в ефірі телемарафону, передає УНН.

Цитата

"Обвинувальні акти до суду, тобто там де закінчене вже досудове розслідування, направлені стосовно 60 осіб і вже маємо 12 засуджених російських злочинців, які винні у скоєнні воєнних злочинів", - сказав Костін.

Деталі

Він додав, що більшість засуджених перебувають в Україні. Костін також зазначив, що загалом про підозру у скоєнні воєнних злочинів повідомлено 216 особам, з них 17 - військовополонені, решті повідомлено заочно.

Серед злочинів у яких підозрюються російські військові - напади на населені пункти, жорстоке поводження з цивільними (повідомлено 73 особам), умисні убивства цивільних (повідомлено 35 особам), сексуальне насильство (повідомлено шести особам, з них одному повідомлено про підозру у вбивстві).

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