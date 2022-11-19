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В Украине за военные преступления осудили 12 военных рф

В Украине за военные преступления осудили 12 военных рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. За совершение военных преступлений в Украине уже осуждены 12 российских военных. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин в эфире телемарафона, передает УНН.

Цитата

"Обвинительные акты в суд, то есть там, где закончено уже досудебное расследование, направлены в отношении 60 человек и уже имеем 12 осужденных российских преступников, которые виновны в совершении военных преступлений", - сказал Костин.

Детали

Он добавил, что большинство осужденных находятся в Украине. Костин также отметил, что всего о подозрении в совершении военных преступлений сообщено 216 лицам, из них 17 - военнопленные, остальные сообщены заочно.

Среди преступлений в которых подозреваются российские военные – нападения на населенные пункты, жестокое обращение с гражданскими (сообщено 73 лицам), умышленные убийства гражданских (сообщено 35 лицам), сексуальное насилие (сообщено шести лицам, из них одному сообщено о подозрении в убийстве).

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