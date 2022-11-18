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Воєнні злочини рф: на Херсонщині окупанти розстріляли семеро цивільних, серед яких неповнолітня дівчина

Воєнні злочини рф: на Херсонщині окупанти розстріляли семеро цивільних, серед яких неповнолітня дівчина

Київ • УНН

 • 355221 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Прокурори Херсонщини зафіксували черговий воєнний злочин росії. Як інформує Офіс Генерального прокурора, рашисти розстріляли семеро цивільних, серед яких неповнолітня дівчина, передає УНН.

Деталі

За попередніми даними, у квітні 2022 року під час окупації зс рф одного із сіл Херсонського району, російські військові розстріляли в будинку сімох цивільних. Після цього окупанти підірвали будинок із розстріляними людьми.

За попередньою інформацією, в будинку перебували працівники фірми, які охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, а також неповнолітня дівчина. Загиблих поховали поблизу місця події, а дівчину – батьки на місцевому кладовищі.

Для забезпечення належного розслідування воєнного злочину проводяться слідчі дії, у тому числі огляд тіл і проведення судово-медичної експертизи.

Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Доповнення

На звільненій від російських загарбників території Херсонської області правоохоронці виявили останки тіл цивільних.

Також Служба безпеки України виявила ще одну катівню рашистів у звільненому Херсоні.

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