Воєнні злочини рф: на Херсонщині окупанти розстріляли семеро цивільних, серед яких неповнолітня дівчина

Деталі

За попередніми даними, у квітні 2022 року під час окупації зс рф одного із сіл Херсонського району, російські військові розстріляли в будинку сімох цивільних. Після цього окупанти підірвали будинок із розстріляними людьми.

За попередньою інформацією, в будинку перебували працівники фірми, які охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, а також неповнолітня дівчина. Загиблих поховали поблизу місця події, а дівчину – батьки на місцевому кладовищі.

Для забезпечення належного розслідування воєнного злочину проводяться слідчі дії, у тому числі огляд тіл і проведення судово-медичної експертизи.

Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Доповнення

На звільненій від російських загарбників території Херсонської області правоохоронці виявили останки тіл цивільних.

Також Служба безпеки України виявила ще одну катівню рашистів у звільненому Херсоні.