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Военные преступления рф: в Херсонской области оккупанты расстреляли семь гражданских, среди которых несовершеннолетняя девушка

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Прокуроры Херсонщины зафиксировали очередное военное преступление россии. Как информирует Офис Генерального прокурора, рашисты расстреляли семерых гражданских, среди которых несовершеннолетняя девушка, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, в апреле 2022 года во время оккупации из рф одного из сел Херсонского района, российские военные расстреляли в доме семерых гражданских. После этого оккупанты взорвали дом с расстрелянными людьми.

По предварительной информации, в доме находились работники фирмы, охранявшие вблизи села оросительные агрегаты, а также несовершеннолетняя девушка. Погибших похоронили возле места происшествия, а девушку – родители на местном кладбище.

Для обеспечения надлежащего расследования военного преступления проводятся следственные действия, в том числе осмотр тел и проведение судебно-медицинской экспертизы.

Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

На освобожденной от российских захватчиков территории Херсонской области правоохранители обнаружили останки тел гражданских.

Также Служба безопасности Украины обнаружила еще один застенок рашистов в освобожденном Херсоне.

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