Военные преступления рф: в Херсонской области оккупанты расстреляли семь гражданских, среди которых несовершеннолетняя девушка
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Прокуроры Херсонщины зафиксировали очередное военное преступление россии. Как информирует Офис Генерального прокурора, рашисты расстреляли семерых гражданских, среди которых несовершеннолетняя девушка, передает УНН.
Детали
По предварительным данным, в апреле 2022 года во время оккупации из рф одного из сел Херсонского района, российские военные расстреляли в доме семерых гражданских. После этого оккупанты взорвали дом с расстрелянными людьми.
По предварительной информации, в доме находились работники фирмы, охранявшие вблизи села оросительные агрегаты, а также несовершеннолетняя девушка. Погибших похоронили возле места происшествия, а девушку – родители на местном кладбище.
Для обеспечения надлежащего расследования военного преступления проводятся следственные действия, в том числе осмотр тел и проведение судебно-медицинской экспертизы.
Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
На освобожденной от российских захватчиков территории Херсонской области правоохранители обнаружили останки тел гражданских.
Также Служба безопасности Украины обнаружила еще один застенок рашистов в освобожденном Херсоне.