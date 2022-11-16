У звільненому Херсоні виявили ще одну катівню рашистів

ukru
НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
Ексклюзив
07:46 • 22119 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 118000 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 116052 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 148970 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 176444 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 216116 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 219572 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 440206 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 231691 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 197518 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.3 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 102171 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 102078 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 104141 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 94331 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 103175 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 118013 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 440215 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 394967 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 605051 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 729919 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 8733 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 29817 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 97775 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 133293 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 217001 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

У звільненому Херсоні виявили ще одну катівню рашистів

У звільненому Херсоні виявили ще одну катівню рашистів

Київ • УНН

 • 457512 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Служба безпеки України виявила ще одну катівню рашистів у звільненому Херсоні, пише УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

Під час стабілізаційних заходів у деокупованому Херсоні співробітники СБУ та Нацполіції виявили ще одну катівню російських окупантів.

Рашисти у нелюдських умовах утримували там місцевих патріотів, які відмовлялися співпрацювати з ворогом.

Херсонців допитували та жорстоко катували. У ході огляду катівні правоохоронці виявили предмети, які прямо вказують на ознаки тортур.

Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб задокументувати всі злочини окупантів, встановити винних та притягнути їх до відповідальності.

Доповнення

У Херсонській області встановлено три місця, де російські окупанти могли влаштувати катівні для українців.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Bitcoin
$83,449.80
Золото
$3,160.49
Tesla
$258.01
Brent
$74.97
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.88
Ethereum
$1,858.36