У звільненому Херсоні виявили ще одну катівню рашистів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Служба безпеки України виявила ще одну катівню рашистів у звільненому Херсоні, пише УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
Деталі
Під час стабілізаційних заходів у деокупованому Херсоні співробітники СБУ та Нацполіції виявили ще одну катівню російських окупантів.
Рашисти у нелюдських умовах утримували там місцевих патріотів, які відмовлялися співпрацювати з ворогом.
Херсонців допитували та жорстоко катували. У ході огляду катівні правоохоронці виявили предмети, які прямо вказують на ознаки тортур.
Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб задокументувати всі злочини окупантів, встановити винних та притягнути їх до відповідальності.
Доповнення
У Херсонській області встановлено три місця, де російські окупанти могли влаштувати катівні для українців.