В освобожденном Херсоне обнаружили еще один застенок рашистов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Служба безопасности Украины обнаружила еще один застенок рашистов в освобожденном Херсоне, пишет УНН со ссылкой на прессслужбу СБУ.
Детали
Во время стабилизационных мероприятий в деоккупированном Херсоне сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили еще один застенок российских оккупантов.
Рашисты в бесчеловечных условиях содержали там местных патриотов, отказывавшихся сотрудничать с врагом.
Херсонцев допрашивали и жестоко пытали. В ходе осмотра застенчивые правоохранители обнаружили предметы, прямо указывающие на признаки пыток.
В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы задокументировать все преступления оккупантов, установить виновных и привлечь их к ответственности.
Дополнение
В Херсонской области установлено три места, где российские оккупанты могли устроить застенки для украинцев.