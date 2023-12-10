В Снигиревке на Николаевщине прогремели взрывы, власти призывают к осторожности

Взрывы прогремели в Снигиревке в Николаевской области. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Иван Кухта, передает УНН. Он призвал жителей Снигиревки отойти от окон и находиться в безопасном месте.

В Снигиревке были слышны взрывы. Прошу жителей города отойти от окон, оставаться в безопасном месте и соблюдать правило двух стен. Сейчас уточняем информацию о возможных повреждениях или пострадавших. Также есть большая просьба - ничего не снимать и не выкладывать в интернет! написал Кухта.

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10 декабря вечером взрывы прогремели в Одесской области, там сработала система противовоздушной обороны, сообщили в Силах обороны Юга.