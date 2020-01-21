В "Слуге народа" готовы создать ВСК по расследованию коррупционных конкурсов "Укрзализныци"

По ее словам, она лично уже подготовила несколько депутатских обращений относительно скандалов вокруг чиновников УЗ.

“Прежде всего, я делала обращение относительно начислений заработных плат, премиальных и различных выплат, которые себе позволял и господин Кравцов, и Наблюдательный совет и члены правления, достигали иногда и пол миллиона гривен, и по 700 тыс. грн. И это тогда, когда представители Наблюдательных советов даже не являлись на встречу, а проводили свои собрания по скайпу. И за это они позволяли себе брать из казны по сотне тысяч гривен.

Учитывая весь наш состав УЗ и средние зарплаты, я написала соответствующее обращение, писала премьер-министру, писала о „ки пи ай“ господина Кравцова. К нему есть четкие требования, предусмотренные четким контрактом. И теперь, когда господин Кравцов якобы добровольно написал заявление на увольнение, не показываясь на работе, я читаю в СМИ о его зарплате в размере 300 или 400 тыс. Грн. Это уже просто даже неуважением назвать нельзя. Это — преступное деяние, и я считаю, что здесь есть признаки уголовного преступления”, — сказала депутат.

Кроме того, как сообщила Верещук, следующие свои депутатские запросы она подготовит по поводу непрозрачных конкурсов, объявленных УЗ в том числе и по выбору поставщика услуг питания пассажирам поездов “Интерсити”.

“Это очень странная ситуация. Я читала информацию в прессе по этому поводу и сделаю соответствующие депутатские обращения. В целом же, здесь надо уже ставить вопрос нашим правоохранителям, особенно тем, что расследуют вопрос коррупции в высших эшелонах власти, в том числе, на государственных предприятиях.

Мы в очередной раз слышим о вероятно коррупционно проведеных конкурсах, тендерах, и здесь даже не нужно иметь специального образования и не надо быть следователем ГБР, чтобы понимать, что 3 лота, которые вообще не связаны между собой, вписанные в один тендер — не просто так. Там и почтовые услуги, и питание, и медиа. Поэтому, понятно, что это содержит коррупционные признаки. Здесь важна скорость и качество расследования”, — подчеркнула она.

Депутат добавила, что слышала информацию о якобы намерении Евгения Кравцова (председатель УЗ, — ред.) стать заместителем министра инфраструктуры.

“Вместо того, чтобы ответить за свою деятельность — он еще и заместителем министра будет? Я не понимаю такой ни кадровой политики, ни правоохранителей. Если им что-то мешает — пусть обратятся к нам, мы создадим ВСК, мы имеем такие полномочия и мы действительно постараемся помочь. Молчать мы точно не будем”, — резюмировала Верещук.

Как писал УНН, ВР требует отчета от наблюдательного совета УЗ относительно провалившегося конкурса на питание пассажиров.

Напомним, конкурс на закупку услуг питания в поездах “Интерсити” был объявлен на сайте УЗ в конце октября прошлого года. Однако, из-за нарушения ряда норм законодательства, сегодня его проведения остановлено решением Волынского окружного административного суда (от 27 ноября 2019 года).

По данным издания “Капитал”, УЗ “пыталось отдать победу в конкурсе приближенной к менеджменту УЗШК компании — ООО “Санфинити”. Последняя, как обоснованно подозревает СМИ, знала условия конкурса, еще до объявления. Ведь, кроме лота № 1 — “обеспечение питанием”, конкурсная документация “Укрзализныци” содержит еще два лота: “обеспечение доступа к медиаконтента для пассажиров” и “обеспечение перевозок скоростными поездами экспресс-отправлений почтовых операторов”. А еще в мае 2019 года ООО “Санфинити” заключило эксклюзивный договор с одним из крупнейших украинских поставщиков медиаконтента.