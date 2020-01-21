В "Слузі народу" готові утворити ТСК з розслідування корупційних конкурсів "Укрзалізниці"

За її словами, вона особисто вже підготувала декілька депутатських звернень стосовно скандалів навколо чиновників УЗ.

“Найперше, я робила звернення щодо нарахувань заробітних плат, преміальних та різних виплат, які собі дозволяв і пан Кравцов, і Наглядова рада, і члени правління, що сягали подекуди й пів мільйона гривень, і по 700 тис. грн. І це тоді, коли представники Наглядові ради, навіть, не з’являлися на зустріч, а проводили свої зібрання по скайпу. І за це вони дозволяли собі брати з державної скарбниці по сотні тисяч гривень.

Враховуючи весь наш склад УЗ і середні зарплати, я написала відповідне звернення, писала Прем’єр-міністру, писала про “„кі пі ай“ пана Кравцова. До нього є чіткі вимоги, які передбачені чітким контрактом. І тепер, коли пан Кравцов, начебто, добровільно написав заяву на звільнення, не з’являючись на роботі, я читаю у ЗМІ про його зарплату у розмірі 300 чи 400 тис. грн. То це вже просто навіть неповагою назвати не можна. Це — злочинне діяння, і я вважаю що тут є ознаки кримінального злочину”, — сказала депутата.

Крім того, як повідомила Верещук, наступні свої депутатські запити вона підготує з приводу непрозорих конкурсів, оголошених УЗ, зокрема, і стосовно вибору постачальника послуг харчування пасажирам потягів “Інтерсіті”.

“Це дуже дивна ситуація. Я читала інформацію у пресі з цього приводу і зроблю відповідні депутатські звернення. Загалом же, тут треба вже ставити питання нашим правоохоронцям, особливо тим, що розслідують питання корупції у вищих ешелонах влади, в тому числі, на державних підприємствах.

Ми вже вкотре чуємо про ймовірно корупційно проведені конкурси, тендери, і тут навіть не треба мати фахової освіти і не треба бути слідчим ДБР, аби розуміти, що 3 лоти, які взагалі не пов’язані між собою, вписані в один тендер — не просто так. Там і поштові послуги, і харчування, і медіа. Тож, зрозуміло, що це містить корупційні ознаки. Тут важлива швидкість та якість розслідування”, — наголосила вона.

Депутат додала, що чула інформацію про нібито наміри Євгена Кравцова (голова УЗ, — ред.) стати заступником міністра інфраструктури.

“Замість того, щоб відповісти за свою діяльність — він ще й заступником міністра буде? Я не розумію такої ні кадрової політики, ані правоохоронців. Якщо їм щось заважає — хай звернуться до нас, ми створимо ТСК, ми маємо такі повноваження і ми дійсно спробуємо допомогти. Мовчати ми точно не будемо”, — резюмувала Верещук.

Як писав УНН, ВР вимагає звіту від наглядової ради УЗ стосовно проваленого конкурсу на харчування пасажирів.

Нагадаємо, конкурс на закупівлю послуг харчування в поїздах “Інтерсіті” було оголошено на сайті УЗ в кінці жовтня минулого року. Однак, через порушення низки норм законодавства, сьогодні його проведення зупинено рішенням Волинського окружного адміністративного суду (від 27 листопада 2019 року).

За даними видання “Капітал”, УЗ “намагалося віддати перемогу в конкурсі наближеній до менеджменту УЗШК компанії — ТОВ “Санфініті”. Остання, як обґрунтовано підозрює ЗМІ, знала умови конкурсу, ще до його оголошення. Адже, окрім лота № 1 — “забезпечення харчуванням”, конкурсна документація “Укрзалізниці” містить ще два лоти: “забезпечення доступу до медіаконтенту для пасажирів” і “забезпечення перевезень швидкісними поїздами експрес-відправлень поштових операторів”. А ще в травні 2019 року ТОВ “Санфініті” уклало ексклюзивний договір з одним з найбільших українських постачальників медіаконтенту.