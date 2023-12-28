В следующем году впервые будут лечить бесплодие за государственные средства
В 2024 году Украина будет финансировать лечение бесплодия по программе государственных гарантий, целью которой является 10 000 рождений с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.
Осенью россияне незаконно вывезли с оккупированных территорий Украины 10 тысяч детей - Центр нацсопротивления
оккупанты принудительно вывезли 10 000 украинских детей на "реабилитацию" в рф. Нередко после этого детей не возвращают домой официальным опекунам.
россия вывела в Черное море три ракетоносителя до 16 "Калибров"
россия вывела в Черное море две подводные лодки и фрегат "адмирал макаров".
Оккупанты обстреляли Глушковку на Харьковщине: ранен пожилой человек
Российский обстрел ранил 72-летнюю женщину и повредил дома в Глушковке, Харьковская область.
Маркетинг-директор AB InBev Efes Ukraine Екатерина Сахарнова рассказала о восстановлении позиций на рынке и поделилась собственными инсайтами маркетинга в условиях военного положения
Маркетинг-директор AB InBev Efes Ukraine Екатерина Сахарнова о восстановлении позиций на рынке.
Оккупанты не могут укомплектовать свои фейковые отделения ГСЧС - Центр сопротивления
россияне пытаются укомплектовать ГСЧС в оккупированном Запорожье, имея лишь 50% необходимых спасателей, что заставляет их снижать стандарты приема на работу.
Правительство выделило более 90 млн грн в рамках программы "Собственное дело": больше всего - микрогрантов до 250 тыс. грн, но ветераны могут получить до 1 млн грн
Правительство Украины выделило 91,2 млн грн 378 победителям программы "Собственный бизнес"; микрогранты в основном составляют до 250 тыс. грн, а для ветеранов - до 1 млн грн.
Во время вражеского удара по Волчанску люди были возле пункта раздачи продуктов - МВД
Российские войска атаковали Волчанск во время раздачи продуктов питания, в результате чего один человек погиб, другие получили ранения.
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи и призвал продолжить поддержку Украины
Зеленский поблагодарил Байдена за пакет военной помощи США на сумму 250 млн долларов, подчеркнув его важность для обороны Украины и глобальной безопасности.
Завершаем год добрыми делами: Биржа Благотворительности "ДоброДій" рассказала о проектах, которые удалось реализовать в декабре
В декабре 2023 года Биржа Благотворительности "ДоброДій" помогла, в частности, 21 тяжелобольному ребенку.