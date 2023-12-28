В следующем году впервые будут лечить бесплодие за государственные средства

В 2024 году впервые в Украине будут финансировать лечение бесплодия по программе государственных гарантий. Такое решение подарит стране 10 тысяч новорожденных украинцев. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, пишет УНН.

Детали

Согласно статистическим данным, количество бесплодных пар в Украине стабильно увеличивается в Украине стабильно увеличивается. Однако, как указали в Минздраве, лечение бесплодия в основном финансируется за частные средства, что часто приводит к огромным финансовым затратам со стороны будущих родителей.

Впервые министерство здравоохранения внедряет финансирование вспомогательных репродуктивных технологий по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения - говорится в сообщении Минздрава.

Программа медицинских гарантий на 2024 год покрывает новый пакет услуг "Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (оплодотворение in vitro)".

"Современная жизнь существенно снижает качество репродуктивных функций украинцев. И если раньше эта проблема решалась исключительно за частные средства, то теперь мы предоставляем возможность воспользоваться услугами по лечению бесплодия бесплатно. Также важно обеспечить право на отцовство для военнослужащих. Суровые реалии военных действий и условия, в которых наши защитники и защитницы находятся длительное время, защищая нашу страну, могут негативно сказаться на репродуктивной функции. Поэтому на помощь ветеранкам или женам ветеранов, которые мечтают ощутить радость отцовства, могут прийти врачи. Такое решение подарит нам более 10 тысяч маленьких украинцев ежегодно", - отметил первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров.

Новое направление по лечению бесплодия для больниц предусматривает ставку для больниц в размере 60 324 гривны за предоставленную услугу. Прогнозируют 30 400 циклов медицинских услуг.

В Минздраве ожидают, что после искусственного оплодотворения родится около 10 000 маленьких украинцев. Пройти первый курс лечения бесплодия за бюджетные средства можно будет будет исключительно по медицинским показаниям.

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