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В Украине в декабре выявили три случая Pirola, всего циркулирует 17 COVID-штаммов - Минздрав

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 14:22  •  10529 просмотра

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В Украине зафиксировано три случая заболевания новым подвариантом коронавируса Пирола в декабре, всего в стране циркулирует 17 штаммов.

В декабре в Украине зарегистрировано три случая нового субварианта коронавируса "Пирола". Всего по Украине циркулирует 17 штаммов коронавируса - все субварианты штамма "Омикрон". Об этом сообщили в Минздраве Украины в среду, пишет УНН.

Детали

Три случая субварианта коронавируса "Пирола" обнаружили на прошлой неделе. Два - в Винницкой области и один - в Кропивницком. Заболевшие - женщины старше 50 лет. Сейчас на территории Украины циркулирует 17 штаммов вируса SARS-CoV-2 - это различные субварианты штамма "Омикрон"

- отметил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По словам Кузина, у каждого субварианта есть определенные особенности, но по клиническим симптомам это либо среднее, либо легкое течение заболевания.

Как сообщается, симптомы субварианта "Пирола" такие же, как и при других вариантах COVID-19: насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса, возможно раздражение глаз и сыпь. 

Всего за прошедшую неделю в Украине зарегистрировано 8 709 случаев COVID-19. Коронавирус унес жизни 43 украинцев, старше 30 лет. Вакцинация остается единственным способом приобрести иммунитет и в случае заболевания перенести его легче и снизить уровень осложнений во время болезни.

Кузин отметил, что пункты прививки в стране обеспечены бесплатной вакциной против COVID-19, поэтому людям, которые пропустили прививки, или лицам из группы риска тяжелого течения заболевания необходимо проконсультироваться с семейным врачом и сделать прививку.

Дополнение

Первый лабораторно подтвержденный случай нового субварианта коронавируса варианта "Омикрон" под названием "Пирола" обнаружили в Ровенской области в ноябре. Тогда заболел 20-летний мужчина. 

Новый субвариант вируса (BA.2.86) под названием Pirola впервые был зафиксирован летом в Израиле, затем его обнаружили в США, Дании и Великобритании. В августе ВОЗ опубликовала оценку риска нового штамма коронавируса как требующего мониторинга на уровне каждой страны. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

COVID-19
В Україні у грудні виявили три випадки Pirola, загалом циркулює 17 COVID-штамів - МОЗ
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