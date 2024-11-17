В следующем году в Польше заработает учебный центр НАТО для Украины
Киев • УНН
Украина и НАТО согласовали стратегию создания Совместного центра JATEC, который откроется в начале 2025 года. Центр будет способствовать интеграции Украины в структуры Альянса и обмену опытом между сторонами.
Украина и НАТО согласовали стратегию на заключительном этапе создания Совместного центра JATEC. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что делегация Министерства обороны Украины во главе с заместителем министра обороны Украины Анатолием Клочко приняла участие в заседании по обсуждению вопросов развертывания Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC), которое состоялось в польском городе Быдгощ. Участники заседания обсудили план действий, необходимый для создания Центра, и подтвердили намерение открыть его в начале 2025 года.
Центр поможет Украине интегрироваться в структуры Альянса, будет способствовать обмену опытом между сторонами и поиску решений по усилению обороноспособности Украины и НАТО,
Также обсудили создание информационно-коммуникационной системы, которая позволит организовать взаимодействие и безопасный обмен данными между Украиной и НАТО. Украина станет первой страной-партнером, с которой Альянс создаст такую защищенную систему. Стороны согласовали перечень первых неотложных проектов, с обработки которых Центр начнет свою деятельность.
Со стороны Альянса в мероприятии приняли участие помощник Генерального секретаря НАТО Томас Гоффус, главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО по вопросам трансформации адмирал Пьер Вандье, генеральный менеджер Агентства НАТО по информации и коммуникации Людвиг Декампс и старший представитель НАТО в Украине Патрик Тернер.
JATEC создается в рамках реализации решений Вашингтонского саммита Альянса. Это будет первая совместная институция Украины и НАТО.
Напомним
Решение создать Совместный центр JATEC приняли в феврале этого года.