В штате Луизиана около 40 человек пострадали в результате торнадо

По меньшей мере 33 человека пострадали в Новом Орлеане. По словам мэра Митча Ландри, два человека остаются в больнице, остальные уже выписаны. Всего в городе ущерб причинен более 300 зданиям и сооружениям. Как отметил глава города, 78 человек провели минувшую ночь в убежищах.

После удара стихии сначала около 10,4 тыс. домовладений остались без электричества. Сейчас без света продолжают оставаться примерно 3,7 тыс. домов. Власть работает над устранением проблемы.