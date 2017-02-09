В штаті Луїзіана близько 40 осіб постраждали внаслідок торнадо
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Близько 40 осіб постраждали в американському штаті Луїзіана, у південних регіонах якого відбулось кілька торнадо, передає УНН з посиланням на Fox News.
Щонайменше 33 людини постраждали в Новому Орлеані. За словами мера Мітча Ландрю, двоє людей залишаються в лікарні, інші вже виписані. Всього в місті шкоди завдано понад 300 будівлям і спорудам. Як зазначив глава міста, 78 людей провели минулу ніч у притулках.
Після удару стихії спочатку близько 10,4 тис. домоволодінь залишилися без електрики. Зараз без світла продовжують залишатися приблизно 3,7 тис. будинків. Влада працює над усуненням проблеми.