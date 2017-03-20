В штабе АТО рассказали подробности боя под Мариуполем

С самого утра боевики начали бой под Мариуполем. Ни одна попытка террористов не была успешной. Вооруженные Силы Украины не только удержали свои позиции, но и на некоторое время продвинулись вперед.

В районе населенного пункта Водяное, под Мариуполем состоялся бой военнослужащих Вооруженных Сил Украины с ДРГ противника. В 9:30 в районе населенного пункта Водяное две группы врага в количестве до 40 человек вплотную подошли к нашим позициям.

"Во время боевого столкновения, получив достойный отпор, диверсионно-разведывательные группы противника отступили. В то же время, подразделение ВС Украины выдвинулось вперед. После того как противник применил тяжелое вооружение - РСЗО БМ-21 "Град", артиллерию 152 мм и 122 мм, подразделение отошло на свои позиции", - сообщили в пресс-центре.

Напомним, что по уточненной информации, в результате боев на мариупольском направлении погибли 2 военнослужащих, еще 7 получили ранения.

Противник применил "Грады", артиллерию калибра 152 мм и 122 мм.