В штабе АТО рассказали подробности боя под Мариуполем
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 20 марта. УНН. ВСУ плотно удерживают позиции под Мариуполем. Об этом корреспондент УНН сообщает со ссылкой на страницу пресс-центра штаба АТО в Facebook.
С самого утра боевики начали бой под Мариуполем. Ни одна попытка террористов не была успешной. Вооруженные Силы Украины не только удержали свои позиции, но и на некоторое время продвинулись вперед.
В районе населенного пункта Водяное, под Мариуполем состоялся бой военнослужащих Вооруженных Сил Украины с ДРГ противника. В 9:30 в районе населенного пункта Водяное две группы врага в количестве до 40 человек вплотную подошли к нашим позициям.
"Во время боевого столкновения, получив достойный отпор, диверсионно-разведывательные группы противника отступили. В то же время, подразделение ВС Украины выдвинулось вперед. После того как противник применил тяжелое вооружение - РСЗО БМ-21 "Град", артиллерию 152 мм и 122 мм, подразделение отошло на свои позиции", - сообщили в пресс-центре.
Напомним, что по уточненной информации, в результате боев на мариупольском направлении погибли 2 военнослужащих, еще 7 получили ранения.
Противник применил "Грады", артиллерию калибра 152 мм и 122 мм.