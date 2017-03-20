В штабі АТО розповіли подробиці бою під Маріуполем
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 20 березня. УНН. ВСУ щільно утримують позиції під Маріуполем. Про це кореспондент УНН повідомляє із посиланням на сторінку прес-центру штабу АТО у Facebook.
З самого ранку бойовики почали бій під Маріуполем. Жодна спроба терористів не була успішною. Збройні Сили України не тільки втримали власні позиції, а й на деякий час просунулися вперед.
В районі населеного пункту Водяне, під Маріуполем відбувся бій військовослужбовців Збройних Сил України з ДРГ противника. О 9:30 у районі населеного пункту Водяне дві групи ворога у кількості до 40 осіб впритул підійшли до наших позицій.
“Під час бойового зіткнення, отримавши гідну відсіч, диверсійно-розвідувальні групи ворога відступили. Водночас, підрозділ ЗС України висунувся вперед. Після того як противник застосував важке озброєння — РСЗВ БМ-21 „Град“, артилерію 152мм та 122мм, підрозділ відійшов на свої позиції”, — повідомили у прес-центрі.
Нагадаємо, що за уточненою інформацією, внаслідок боїв на Маріупольському напрямку загинули 2 військовослужбовці, ще 7 отримали поранення.
Противник застосував “Гради”, артилерію калібру 152мм та 122мм.