В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"

Польские перевозчики в принципе придерживаются договоренностей на пункте пропуска "Краковец-Корчова" по проезду семи транспортных средств в час и пропуску гуманитарных, военных грузов. Об этом журналисту УНН сообщили в новосозданном штабе по оказанию помощи украинским водителям на территории Польши.

В принципе соблюдают, но проверяют документы, соответствие. Это не совсем их компетенция, но такая ситуация. В основном проверяют гуманитарную помощь - ответили в штабе на вопрос, соблюдают ли польские перевозчики договоренности о пропуске гуманитарной помощи и семь авто в час.

Дополнения

Польские протестующие и украинские водители договорились о том, что через пункт пропуска "Краковец-Корчова" будут проезжать 7 авто в час, а гуманитарные и военные грузы будут двигаться вне очереди. Это произошло после голодной акции протеста украинских водителей.

Украина и Польша также договорились разблокировать пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" для пустых грузовиков и создать в системе "єЧерга" отдельные пасы для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин-Дорогуск" и "Краковец-Корчова".