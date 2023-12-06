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В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 10:49  •  43708 просмотра

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Польские перевозчики в основном придерживаются соглашения на пункте пропуска Краковец-Корчова

Польские перевозчики в принципе придерживаются договоренностей на пункте пропуска "Краковец-Корчова" по проезду семи транспортных средств в час и пропуску гуманитарных, военных грузов. Об этом журналисту УНН сообщили в новосозданном штабе по оказанию помощи украинским водителям на территории Польши.    

В принципе соблюдают, но проверяют документы, соответствие. Это не совсем их компетенция, но такая ситуация. В основном проверяют гуманитарную помощь

- ответили в штабе на вопрос, соблюдают ли польские перевозчики договоренности о пропуске гуманитарной помощи и семь авто в час.

Дополнения

Польские протестующие и украинские водители договорились о том, что через пункт пропуска "Краковец-Корчова" будут проезжать 7 авто в час, а гуманитарные и военные грузы будут двигаться вне очереди. Это произошло после голодной акции протеста украинских водителей.

Украина и Польша также договорились разблокировать пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" для пустых грузовиков и создать в системе "єЧерга" отдельные пасы для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин-Дорогуск" и "Краковец-Корчова". 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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У штабі розповіли про дотримання домовленостей на ПП "Краківець-Корчова"
The headquarters reported on compliance with the agreements at the Krakivets-Korchova checkpoint
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