В школах будут отмечать годовщину УПА

"Наши школы в этом году также будут обращать внимание на празднование годовщины УПА, потому что в основу этого документа была положена идея национально-патриотического и гражданского воспитания. То есть национально-патриотическое воспитание является частью гражданского воспитания. Это означает, что эта дата украинской истории адресуется всем гражданам Украины", - отметил Сергей Квит.

Как сообщал УНН, за 2014-15 годы по данным социологической группы количество тех, кто поддерживает признание УПА выросло до 41 процента.