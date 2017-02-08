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В школах будут отмечать годовщину УПА

Киев • УНН

 • 9299 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В 2015 году приняли "Концепцию национально-патриотического воспитания детей и молодежи". Поэтому в школе в этом году будут обращать внимание на празднование годовщины УПА. Об этом во время брифинга сообщил глава Ученого Совета НаУКМА и Руководитель центра качества образования Сергей Квит, передает УНН.

В школах будут отмечать годовщину УПА

"Наши школы в этом году также будут обращать внимание на празднование годовщины УПА, потому что в основу этого документа была положена идея национально-патриотического и гражданского воспитания. То есть национально-патриотическое воспитание является частью гражданского воспитания. Это означает, что эта дата украинской истории адресуется всем гражданам Украины", - отметил Сергей Квит.

Как сообщал УНН, за 2014-15 годы по данным социологической группы количество тех, кто поддерживает признание УПА выросло до 41 процента.

Украинские Национальные Новости

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