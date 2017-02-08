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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В школах будуть відзначати річницю УПА

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. 2015 року було прийнято "Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді". Тому школи цього року звертатимуть увагу на відзначення річниці УПА. Про це під час брифінгу повідомив голова Вченої Ради НаУКМА і Керівник центру забезпечення якості освіти Сергій Квіт, передає УНН.

В школах будуть відзначати річницю УПА

“Наші школи в цьому році також будуть звертати увагу на відзначення річниці УПА, тому що в основу цього документа була покладена ідея національно-патріотичного і громадянського виховання. Тобто національно-патріотичне виховання є частиною громадянського виховання. Це означає, що ця дата української історії адресується всім громадянам України”, — зауважив Сергій Квіт.

Як повідомляв УНН, за 2014-15 рік за даними соціологічної групи кількість тих хто підтримує визнання УПА зросла до 41 відсотка.

Українські Національні Новини

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