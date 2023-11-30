В Северомуйском тоннеле загорелся еще один поезд с грузом

Цистерны с дизтопливом, находившиеся в составе поезда, сдетонировали во время того, как подвижной состав ехал по объездной колее, - в результате этого загорелось шесть вагонов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По предварительным данным, во время движения грузового поезда на объездном пути произошла детонация цистерн с дизтопливом - загорелись шесть вагонов. Пострадавших, как указывается, нет. На место для тушения отправлен пожарный поезд.

Напомним

В Северомуйском тоннеле, входящем в Байкало-Амурскую магистраль, в ночь на четверг, 30 ноября, загорелся вагон грузового поезда - цистерна с дизельным топливом.

Как сообщили УНН собственные источники, подрыв Северномйского тоннеля им. Бессолова, который находится в бурятии и используется россией для военных поставок из Китая, устроила Служба безопасности Украины.

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