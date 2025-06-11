В Северной Ирландии вторая ночь беспорядков из-за предполагаемого сексуального насилия над девочкой

Сотни бунтовщиков в масках напали на полицию и подожгли дома и автомобили в североирландском городе Баллимина во вторник во вторую ночь беспорядков подряд, последовавших за протестом из-за предполагаемого сексуального насилия в городе, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Полиция заявила, что имеет дело с "серьезными беспорядками" в городе, который находится примерно в 45 км от столицы Белфаста, и призвала людей избегать этого района.

Офицеры в защитном снаряжении и за рулем бронированных фургонов ответили водометами и пластиковыми палками после того, как их атаковали бутылками с зажигательной смесью, строительными лесами и камнями, которые бунтовщики собрали, сбив близлежащие стены, сообщил очевидец Reuters.

Один дом сгорел, добавил очевидец. Несколько автомобилей были подожжены, а один лежал перевернутым в огне, когда полицейские сирены ревели по всему городу после полуночи.

Дополнение

Четыре дома были повреждены огнем, а окна и двери были разбиты в других домах и предприятиях в первую ночь беспорядков в понедельник, которые полиция расследует как нападения на почве расовой ненависти.

Сотни протестующих собрались в Баллимене ранее в понедельник в ответ на дело двух подростков, которые предстали перед судом в тот день по обвинению в сексуальном насилии над девочкой-подростком в городе графства Антрим. Местные СМИ сообщили, что обвинение было зачитано подросткам через переводчика.

Пятнадцать полицейских получили ранения в понедельник, некоторым из них потребовалась госпитализация.

В Северной Ирландии вспыхнули беспорядки из-за вероятного изнасилования девочки в городе Баллимена