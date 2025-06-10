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В Северной Ирландии вспыхнули беспорядки из-за вероятного изнасилования девочки в городе Баллимена

Киев • УНН

 • 1096 просмотра

В городе Баллимена вспыхнули беспорядки из-за дела о сексуальном насилии над девочкой-подростком. Двое 14-летних парней предстали перед судом по обвинению в преступлении.

В Северной Ирландии вспыхнули беспорядки из-за вероятного изнасилования девочки в городе Баллимена

Толпа около 2500 человек собралась в 45 км от столицы Северной Ирландии, Белфаста из-за дела, касающегося двух подростков, обвиняемых в сексуальном насилии над девушкой-подростком в городе Антрим.

Передает УНН со ссылкой на Belfast Telegraph и BBC News.

Детали

В североирландском городе Баллимена в понедельник вечером вспыхнули массовые беспорядки. На видеозаписях событий, распространенных в социальных сетях, видно полицейских, которые защищаются большими щитами.

Также было снято видео, как участники беспорядков в масках поджигают мусорные баки и пластиковые барьеры. По данным Полицейской службы Северной Ирландии (PSNI), "по полиции также было выпущено несколько ракет, что нанесло ущерб ряду объектов недвижимости".

По данным СМИ, сотни протестующих собрались в городе Баллимен в ответ на дело, касающееся двух подростков, обвиняемых в сексуальном насилии над девушкой-подростком в графстве Антрим.

Фигуранты ранее в тот же день предстали перед магистратским судом Колрейна.

Двое 14-летних мальчиков предстали перед судом по обвинению в попытке изнасилования девочки-подростка в субботу вечером в Баллимене, городе в графстве Антрим

- передает местная пресса.

Протесты прошли через несколько часов после того, как двое 14-летних мальчиков явились в суд.

Напомним

УНН ранее передавал, что в Великобритании 17-летнему подростку предъявлено обвинение в убийстве трех девочек и покушении на убийство 10 человек.

Министр иностранных дел Андрей Сибига поручил посольству в Бельгии держать на особом контроле дело о гибели двух гражданок Украины — матери и дочери.

В Бельгии 16-летний украинец признался в убийстве матери и 6-летней сестры. Парень заявил, что убил родных из-за бытовой ссоры, но прокуратура сомневается в этом мотиве. 

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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