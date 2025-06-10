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У Північній Ірландії спалахнули заворушення через імовірне зґвалтування дівчинки в місті Баллімен

Київ • УНН

 • 1488 перегляди

У місті Баллімені спалахнули заворушення через справу про сексуальне насильство над дівчиною-підлітком. Двоє 14-річних хлопців постали перед судом за звинуваченням у злочині.

У Північній Ірландії спалахнули заворушення через імовірне зґвалтування дівчинки в місті Баллімен

Натовп із близько 2500 людей зібрався за 45 км від столиці Північної Ірландії, Белфаста через справу, що стосується двох підлітків, звинувачених у сексуальному насильстві над дівчиною-підлітком у місті Антрім.

Передає УНН із посиланням на Belfast Telegraph та ВВС News.

Деталі

У північноірландському місті Баллімена у понеділок увечері спалахнули масові заворушення. На відеозаписах подій, поширених у соціальних мережах, видно поліцейських, які захищаються великими щитами.

Також було знято відео, як учасники заворушень у масках підпалюють сміттєві баки та пластикові бар'єри. За даними Поліцейської служби Північної Ірландії (PSNI), "по поліції також було випущено кілька ракет, що завдало шкоди низці об'єктів нерухомості".

За даними ЗМІ, сотні протестувальників зібралися у місті Баллімен у відповідь на справу, що стосується двох підлітків, звинувачених у сексуальному насильстві над дівчиною-підлітком у графстві Антрім.

Фігуранти раніше того ж дня постали перед магістратським судом Колрейна. 

Двоє 14-річних хлопчиків постали перед судом за звинуваченням у спробі зґвалтування дівчинки-підлітка в суботу ввечері в Баллімені, місті в графства Антрим

- передає місцева преса.

Протести відбулися через кілька годин після того, як двоє 14-річних хлопчиків з'явилися до суду.

Нагадаємо

УНН раніше передавав, що у Великій Британії 17-річному підлітку висунуто обвинувачення у вбивстві трьох дівчаток і замаху на вбивство 10 осіб.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив посольству в Бельгії тримати на особливому контролі справу щодо загибелі двох громадянок України — матері та доньки.

У Бельгії 16-річний українець зізнався у вбивстві матері та 6-річної сестри. Хлопець заявив, що вбив рідних через побутову сварку, але прокуратура сумнівається в цьому мотиві. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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