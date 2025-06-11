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У Північній Ірландії друга ніч заворушень через імовірне сексуальне насильство над дівчинкою

Київ • УНН

 • 1038 перегляди

У Балліміна, Північна Ірландія, сотні бунтівників нападали на поліцію та підпалювали будинки й автомобілі. Це сталося після протесту через передбачуване сексуальне насильство.

У Північній Ірландії друга ніч заворушень через імовірне сексуальне насильство над дівчинкою
belfasttelegraph.co.uk

Сотні бунтівників у масках напали на поліцію і підпалили будинки та автомобілі у північноірландському місті Балліміна у вівторок у другу ніч заворушень поспіль, що послідували за протестом через передбачуване сексуальне насильство у місті, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Поліція заявила, що має справу з "серйозними заворушеннями" у місті, яке знаходиться приблизно за 45 км від столиці Белфасту, і закликала людей уникати цього району.

Офіцери у захисному спорядженні та за кермом броньованих фургонів відповіли водометами та пластиковими палицями після того, як їх атакували пляшками із запальною сумішшю, риштуванням та камінням, які бунтівники зібрали, збивши довколишні стіни, повідомив очевидець Reuters.

Один будинок згорів, додав очевидець. Декілька автомобілів було підпалено, а один лежав перевернутим у вогні, коли поліцейські сирени ревли по всьому місту після опівночі.

Доповнення

Чотири будинки були пошкоджені вогнем, а вікна та двері були розбиті в інших будинках та підприємствах у першу ніч заворушень у понеділок, які поліція розслідує як напади на ґрунті расової ненависті.

Сотні протестувальників зібралися у Баллімені раніше у понеділок у відповідь на справу двох підлітків, які постали перед судом того дня за обвинуваченням у сексуальному насильстві над дівчинкою-підлітком у місті графства Антрім. Місцеві ЗМІ повідомили, що обвинувачення було зачитано підліткам через перекладача.

П'ятнадцять поліцейських зазнали поранень у понеділок, деяким з них була потрібна госпіталізація.

У Північній Ірландії спалахнули заворушення через імовірне зґвалтування дівчинки в місті Баллімен10.06.25, 12:40 • 4764 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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