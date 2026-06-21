В Севастополе прекратили продажу топлива и фактически ввели комендантский час и ряд ограничений

Оккупационные власти Севастополя ввели ряд временных ограничений, в частности прекратили продажу топлива населению и отменили все массовые мероприятия. Об этом сообщил назначенный Россией «губернатор» города Михаил Развожаев, пишет УНН.

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По его словам, решение было принято после заседания оперативного штаба «в связи с последними событиями на полуострове и необходимостью оперативной корректировки логистики».

В частности, 22 и 23 июня топливо в городе будет отпускаться только транспорту специальных служб. Также изменен график работы общественного транспорта, а паромное сообщение временно приостановлено.

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Развожаев сообщил, что крупные торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты будут работать с 07:00 до 20:00, а заведения общественного питания – с 08:00 до 20:00.

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Кроме того, в городе не будут включать уличное освещение. По словам оккупационного чиновника, из-за перегрузки электросетей за пределами Севастополя возможно введение графиков временного ограничения электроснабжения.

Также с 22 июня до особого распоряжения отменены все массовые мероприятия на открытом воздухе. Причины введенных ограничений Развожаев подробно не уточнил.

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