В значительной части оккупированного Крыма пропали свет и вода, говорят, что из-за аварии на электросетях

На временно оккупированном Крымском полуострове из-за якобы аварии на электросетях без электроснабжения остались сразу несколько районов. Из-за обесточивания также возникли перебои с водоснабжением, сообщает предприятие "Вода Крыма", пишет УНН.

По информации предприятия, отключения затронули Северо-Западный, Центральный и Южнобережный районы Крыма.

Без питания осталось большинство насосных станций, обеспечивающих подачу воды населению.

На предприятии отметили, что аварийно-восстановительные работы проводят специалисты "Крымэнерго".

В Крыму из-за аварии на сетях отсутствует электроэнергия. В связи с этим большинство насосных станций, находящихся на обслуживании нашего предприятия, обесточены