В значительной части оккупированного Крыма пропали свет и вода, говорят, что из-за аварии на электросетях
Киев • УНН
На оккупированном Крымском полуострове из-за аварии на электросетях обесточены несколько районов. Из-за отключения большинства насосных станций возникли перебои с водоснабжением.
На временно оккупированном Крымском полуострове из-за якобы аварии на электросетях без электроснабжения остались сразу несколько районов. Из-за обесточивания также возникли перебои с водоснабжением, сообщает предприятие "Вода Крыма", пишет УНН.
Детали
По информации предприятия, отключения затронули Северо-Западный, Центральный и Южнобережный районы Крыма.
Без питания осталось большинство насосных станций, обеспечивающих подачу воды населению.
Водоснабжение обещают восстановить после ремонта электросетей
На предприятии отметили, что аварийно-восстановительные работы проводят специалисты "Крымэнерго".
В Крыму из-за аварии на сетях отсутствует электроэнергия. В связи с этим большинство насосных станций, находящихся на обслуживании нашего предприятия, обесточены
Там добавили, что штатную подачу воды будет восстановлено после устранения аварии на электросетях. Точные сроки восстановления электроснабжения пока не называются.
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