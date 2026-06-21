В Крыму растет дефицит топлива из-за ударов по НПЗ - разведка фиксирует кризис на полуострове

Во временно оккупированном Крыму растет дефицит топлива, что ухудшает настроения среди местного населения. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

Детали

По данным украинской разведки, Силы безопасности и обороны Украины продолжают системную боевую работу по законным военным объектам государства-агрессора россии, в частности по нефтеперерабатывающим заводам.

В ГУР отмечают, что следствием таких "дальнобойных санкций" Украины стало резкое сокращение российского экспорта нефти и нефтепродуктов. Это, в свою очередь, уменьшает доходы кремля, которые россия направляет на войну против Украины.

По информации разведки, дефицит топлива уже фиксируют в ряде регионов рф, а также на временно оккупированных украинских территориях. москва в первую очередь обеспечивает потребности российской оккупационной армии, пренебрегая гражданским населением.

В новой перехваченной записи, которую обнародовали военные разведчики, жительница Армянска рассказывает о сложной ситуации с топливом и транспортом во временно оккупированном Крыму.

Да у нас бензина нет. Электрички ходят плохо. Восемь часов от Армянска до Симферополя на электричке. Маршрутки вообще не ходят. Ну вот это сейчас началось, недели две как. Судя по всему, ухудшится все на лето - говорит она.

В ГУР подчеркивают, что топливный кризис на оккупированных территориях является одним из последствий ударов по инфраструктуре, которая обеспечивает военную машину России.

Контекст

В России по состоянию на июнь 2026 года усиливается дефицит топлива на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам, нефтебазам и логистике. Проблемы с бензином фиксируют в ряде российских регионов, а наиболее острая ситуация сложилась во временно оккупированном Крыму.

Топливный кризис в россии стал следствием сочетания нескольких факторов: системных ударов по нефтепереработке и логистике, сезонного роста спроса, снижения доступных объемов производства и приоритетного обеспечения военных потребностей рф.

По данным Reuters, россия в июне готовится импортировать бензин морем, чтобы сдержать дефицит после продолжительных украинских атак на НПЗ, трубопроводы и объекты хранения топлива. Для одной из крупнейших стран-экспортеров нефти и нефтепродуктов такой шаг нетипичен.

Перебои с бензином и дизелем в россии сейчас фиксируют примерно в нескольких десятках регионов. Те или иные ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей ввели уже в 53 регионах рф, а также на оккупированных россией территориях Украины.

Поставки топлива в этом году ограничены из-за ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам и хранилищам топлива. Среди последних атак - удары по НПЗ ТАНЕКО и московскому нефтеперерабатывающему заводу, после которых оба предприятия приостанавливали переработку.

Отметим, что количество ударов дронами по российским НПЗ с начала 2026 года удвоилось. Это привело к полной или частичной остановке переработки нефти и снижению производства бензина, дизеля и авиационного топлива.

Отдельно ситуация обострилась в аннексированном Крыму. На полуострове вводили режим нормирования топлива, а на АЗС в Севастополе и Евпатории образовывались очереди. Оккупационная власть Крыма даже временно останавливала продажу бензина гражданским, оставив топливо только для государственных структур, обеспечивающих безопасность региона.

Так, в конце мая оккупационная администрация ограничивала продажу бензина до 20 литров на владельца автомобиля в неделю по предоплаченным талонам. После этого талоны быстро раскупили, а водители часами ждали на заправках.

Люди пытались завозить топливо из краснодарского края через Керченский мост, однако столкнулись с ограничениями на объем его перевозки.

На фоне топливного кризиса российская власть пытается удержать внутренний рынок административными методами. Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина для производителей до конца июля, чтобы увеличить внутренние поставки в период летнего роста спроса.

Кроме того, Россия смягчила требования к качеству топлива, разрешив отдельным НПЗ продавать на внутреннем рынке бензин и дизель с более высоким содержанием серы и других загрязнителей. Такой шаг российская власть рассматривает как способ уменьшить риск дефицита.

Экономические последствия кризиса уже ощутили на российском рынке. Центробанк назвал временное сокращение производства моторного топлива проинфляционным риском.

Как реагирует на топливный кризис в россии Украина

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что в январе-мае 2026 года Силы обороны Украины поразили 15 российских нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, это вызвало кризис на российском рынке топлива.

Также Зеленский 20 июня подтвердил удар украинских дронов по нефтеперерабатывающему объекту в тюменской области рф, который расположен более чем в 2 тысячи километров от украинской границы.

тюменский НПЗ - одно из современных российских предприятий и производит бензин и дизельное топливо.

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