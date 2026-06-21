Как зимой в Украине - в Крыму ввели графики отключения света
Киев • УНН
В оккупированном Крыму из-за аварийного отключения электроэнергии ввели графики ограничения потребления. Отключение также вызвало перебои с водоснабжением.
В оккупированном Крыму начали действовать графики ограничения потребления электроэнергии, оккупационная власть заявляет, что причиной этому является авария в энергосистеме. Об этом сообщило предприятие "Крымэнерго", пишет УНН.
Детали
Согласно сообщению, из-за аварийного отключения электроэнергии без света остались потребители Северо-Западного, Центрального и Южнобережного районов полуострова. Из-за обесточивания также прекратила работу значительная часть насосных станций, что привело к перебоям с водоснабжением.
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Сейчас аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения, однако точные сроки завершения работ не называются.
Оккупационная власть будет публиковать графики ограничений
В Республике Крым вводятся графики ограничения режима потребления электрической энергии по регионам полуострова
В "Крымэнерго" отметили, что информацию о графиках отключений будут размещать на официальных страницах администраций, муниципалитетов и коммунальных предприятий.
Таким образом, после украинских графиков отключения света, которые были спровоцированы российскими обстрелами зимой, такие же графики оккупанты теперь официально ввели и на территории Крыма.
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