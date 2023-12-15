В Севастополе готовятся "пустить" на металл легендарный украинский корабль "Черкассы", о сопротивлении которого сняли фильм

В оккупированном Севастополе готовятся утилизировать морской тральщик ВМС Украины "Черкассы". Корабль, сильно похожий на него, пришвартовали к Вторчермету в Инкермане. Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер, пишет УНН.

В Севастополе готовятся разделывать еще один украинский корабль. Это знаменитый тральщик "Черкассы", о сопротивлении которого сняли фильм. Сейчас корабль также пришвартован на верфи Вторчермета в Инкермане - говорится в сообщении.

Детали

Корабль входил в состав ВМС Украины и оккупантам удалось захватить его только в ночь на 26 марта 2014 года - взяли тральщик штурмом с помощью двух вертолетов Ми-35 и трех катеров.

Экипаж покинул корабль на следующий день, уйдя в материковую Украину. Последним с корабля сошел командир Юрий Федаш. Черкасский городской совет в знак благодарности Федашу за действия во время блокады предоставил ему звание почетного гражданина Черкасс.

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