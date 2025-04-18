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Financial Times

В ряды Вооруженных сил Украины мобилизовано 8% госслужащих - НАГС

Киев • УНН

 • 4468 просмотра

По данным НАГС, 8% госслужащих мобилизованы в Вооруженные силы Украины. К сожалению, Украина потеряла более 120 госслужащих среди мобилизованных.

В ряды Вооруженных сил Украины мобилизовано 8% госслужащих - НАГС

По данным Национального агентства по вопросам государственной службы, в ряды Вооруженных сил мобилизовано 8% госслужащих. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов на Часе вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, пишет УНН.

Детали

Относительно мобилизации. Национальное агентство государственной службы ведет такую статистику. У нас сейчас мобилизовано около 8% мужчин… Сейчас в рядах ВСУ проходят службу несколько тысяч госслужащих

- рассказал Немчинов.

По его словам, среди мобилизованных госслужащих есть потери.

Мы более 120 наших коллег потеряли

- отметил Немчинов.

Также министр добавил, что у него нет информации о мобилизованных в органах местного самоуправления.

Дополнение

Верховная Рада поддержала продление всеобщей мобилизации на 90 суток - до 6 августа, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.

Также Рада 15-й раз за этот созыв одобрила и второй №13173 - продление до 06 августа (на 90 дней) всеобщей мобилизации. "За" - 346. Против - 1 (Гончаренко) и один воздержался (Мазурашу, СН)

- написал нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса заявил, что все украинцы независимо от пола должны пройти военную службу в Вооруженных силах.

Павел Зинченко

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