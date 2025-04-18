В ряды Вооруженных сил Украины мобилизовано 8% госслужащих - НАГС

По данным Национального агентства по вопросам государственной службы, в ряды Вооруженных сил мобилизовано 8% госслужащих. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов на Часе вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, пишет УНН.

Относительно мобилизации. Национальное агентство государственной службы ведет такую статистику. У нас сейчас мобилизовано около 8% мужчин… Сейчас в рядах ВСУ проходят службу несколько тысяч госслужащих

По его словам, среди мобилизованных госслужащих есть потери.

Также министр добавил, что у него нет информации о мобилизованных в органах местного самоуправления.

Верховная Рада поддержала продление всеобщей мобилизации на 90 суток - до 6 августа, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.

Также Рада 15-й раз за этот созыв одобрила и второй №13173 - продление до 06 августа (на 90 дней) всеобщей мобилизации. "За" - 346. Против - 1 (Гончаренко) и один воздержался (Мазурашу, СН)