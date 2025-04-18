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Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку
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До лав Збройних сил України мобілізовано 8% держслужбовців - НАДС

Київ • УНН

 • 7238 перегляди

За даними НАДС, 8% держслужбовців мобілізовано до Збройних сил України. На жаль, Україна втратила понад 120 держслужбовців серед мобілізованих.

До лав Збройних сил України мобілізовано 8% держслужбовців - НАДС

За даними Національного агентства з питань державної служби, до лав Збройних сил мобілізовано 8% держслужбовців. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов на Годині запитань до уряду у Верховній Раді у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

Щодо мобілізації. Національна агенція державної служби веде таку статистику. В нас зараз мобілізовано близько 8% чоловіків… Зараз в лавах ЗСУ проходять службу декілька тисяч держслужбовців

- розповів Немчінов.

За його словами, серед мобілізованих держслужбовців є втрати.

Ми понад 120 наших колег втратили

- зазначив Немчінов.

Також міністр додав, що він не має інформації щодо мобілізованих в органах місцевого самоврядування.

Доповнення

Верховна Рада підтримала продовження загальної мобілізації на 90 діб - до 6 серпня, повідомили у депутатському корпусі, пише УНН.

Також Рада 15-ий раз за це скликання схвалила і другий №13173 - продовження до 06 серпня (на 90 днів) загальної мобілізації. "За" - 346. Проти - 1 (Гончаренко) та один утримався (Мазурашу, СН)

- написав нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

Заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса заявив, що усі українці незалежно від статі повинні пройти військову службу в Збройних силах.

Павло Зінченко

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