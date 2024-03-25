В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: угроза применения баллистики

Жителям Одессы будут включать свет на 2-3 часа: Кипер рассказал о последствиях атаки рф

Ситуация с электроснабжением в Одессе сложнее, чем в регионе, потребители получают электроэнергию всего на 2-3 часа из-за повреждений, полученных в результате российских атак на подстанции, но отопительный сезон еще не закончится, чтобы избежать увеличения нагрузки от альтернативных источников отопления.