В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: угроза применения баллистики
Киев • УНН
Украина объявила широкомасштабную воздушную тревогу из-за угрозы баллистической ракетной атаки с юга, причем, как сообщается, ракета была выпущена в сторону Одессы.
Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине. В Воздушных силах сообщают об угрозе применения баллистического вооружения с юга, передает УНН.
"Угроза применения баллистического вооружения с юга! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.
Впоследствии в Воздушных силах сообщили о ракете в направлении Одессы.
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