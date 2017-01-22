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В.Руни стал лучшим в истории бомбардиром "Манчестер Юнайтед"

В.Руни стал лучшим в истории бомбардиром "Манчестер Юнайтед"

Киев • УНН

 • 11263 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Нападающий Уэйн Руни побил рекорд легендарного Бобби Чарльтона и стал лучшим бомбардиром в истории "Манчестер Юнайтед", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба из Манчестера.

Лучшим снайпером "манкунианцев" В.Руни стал благодаря 250-м мячу за "МЮ" во встрече с "Сток Сити". Четверть тысячи голов капитан "МЮ" забил за 546 матчей. На это ему потребовалось почти на 200 игр меньше, чем Робсону. В.Руни также является лучшим бомбардиром "МЮ" в еврокубках с 39 голами - это на один больше, чем в Рууда ван Нистелроя.

Примечательно, что по количеству матчей за "МЮ" В.Руни идет на седьмом месте. Лучший по этому показателю - Райан Гиггз, его отрыв составляет более 200 игр.

Стоит отметить, что гол английского нападающего принес "Красным дьяволам" лишь ничью на выезде против "Сток Сити" - 1:1.

Напомним, что В.Руни - лучший бомбардир в истории сборной Англии, которую он оставит после ЧМ-2018. За сборную бомбардир провел 53 мяча в 119 матчах.

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