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В.Руні став найкращим в історії бомбардиром "Манчестер Юнайтед"

В.Руні став найкращим в історії бомбардиром "Манчестер Юнайтед"

Київ • УНН

 • 11264 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Нападник Вейн Руні побив рекорд легендарного Боббі Чарльтона і став кращим бомбардиром в історії “Манчестер Юнайтед”, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу з Манчестера.

Кращим снайпером “манкуніанців” В.Руні став завдяки 250-му м’ячу за “МЮ” у зустрічі з “Сток Сіті”. Чверть тисячі голів капітан “МЮ” забив за 546 матчів. На це йому було потрібно майже на 200 ігор менше, ніж Робсону. В.Руні також є кращим бомбардиром “МЮ” в єврокубках з 39 голами — це на один більше, ніж у Рууда ван Ністелроя.

Примітно, що за кількістю матчів за “МЮ” В.Руні йде на сьомому місці. Кращий за цим показником — Райан Гіггз, його відрив становить більше 200 ігор.

Варто відзначити, що гол англійського нападника приніс “Червоним дияволам” лише нічию на виїзді проти “Сток Сіті” — 1:1.

Нагадаємо, що В.Руні — найкращий бомбардир в історії збірної Англії, яку він залишить після ЧС-2018. За збірну бомбардир провів 53 м’ячі в 119 матчах.

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