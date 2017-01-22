В.Руні став найкращим в історії бомбардиром "Манчестер Юнайтед"

Кращим снайпером “манкуніанців” В.Руні став завдяки 250-му м’ячу за “МЮ” у зустрічі з “Сток Сіті”. Чверть тисячі голів капітан “МЮ” забив за 546 матчів. На це йому було потрібно майже на 200 ігор менше, ніж Робсону. В.Руні також є кращим бомбардиром “МЮ” в єврокубках з 39 голами — це на один більше, ніж у Рууда ван Ністелроя.

Примітно, що за кількістю матчів за “МЮ” В.Руні йде на сьомому місці. Кращий за цим показником — Райан Гіггз, його відрив становить більше 200 ігор.

Варто відзначити, що гол англійського нападника приніс “Червоним дияволам” лише нічию на виїзді проти “Сток Сіті” — 1:1.

Нагадаємо, що В.Руні — найкращий бомбардир в історії збірної Англії, яку він залишить після ЧС-2018. За збірну бомбардир провів 53 м’ячі в 119 матчах.