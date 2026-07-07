В Ровно девушка застряла в ячейке почтомата - спасатели вызволяли
Киев • УНН
В Ровно спасатели с помощью специнструмента открыли ячейку почтомата и освободили 15-летнюю подростка. Девушка не пострадала.
В Ровно спасатели помогли 15-летней девушке-подростку, которая оказалась запертой в ячейке почтомата. Девушка не пострадала. Об этом сообщает ГСЧС Ровенщины, передает УНН.
Детали
По имеющимся данным, сегодня утром в Службу спасения поступил звонок от взволнованного подростка. Он сообщил, что на улице Киевской в Ровно девушка оказалась запертой в ячейке почтомата.
Спасатели оперативно прибыли на место и с помощью специального инструмента открыли ячейку и освободили девушку. К счастью, никто не пострадал
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