В Киеве всю ночь работали спасатели на двух локациях после атаки РФ, в одном районе работы продолжаются
Киев • УНН
Спасатели всю ночь работали в Киеве после российского удара 6 июля. Всего погибли 19 человек, 58 пострадали, из них 7 детей.
В Киеве спасатели всю ночь продолжали поисково-спасательные работы на двух локациях после очередного массированного удара рф в ночь на 6 июля, которые в Дарницком районе завершили, в Подольском - еще продолжаются, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, показав ход работ, пишет УНН.
Всю ночь продолжались поисково-спасательные работы в столице после российского удара в ночь на 6 июля, в результате которого всего погибли 19 человек, еще 58 – пострадали, из них 7 детей
По данным ГСЧС:
- в Подольском районе погибли 8 человек. Работы продолжаются;
- в Дарницком районе поисково-спасательные работы завершены, там погибли 11 человек. Разобрано и вывезено 300 куб. м строительных конструкций и мусора. Психологи ГСЧС оказали помощь 77 людям. К ликвидации последствий на этой локации привлекались 183 спасателя и 99 единиц техники ГСЧС. В дальнейшем здесь продолжаются аварийно-восстановительные работы.
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