В Киеве всю ночь работали спасатели на двух локациях после атаки РФ, в одном районе работы продолжаются

В Киеве спасатели всю ночь продолжали поисково-спасательные работы на двух локациях после очередного массированного удара рф в ночь на 6 июля, которые в Дарницком районе завершили, в Подольском - еще продолжаются, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, показав ход работ, пишет УНН.

Всю ночь продолжались поисково-спасательные работы в столице после российского удара в ночь на 6 июля, в результате которого всего погибли 19 человек, еще 58 – пострадали, из них 7 детей - сообщили в ГСЧС.

По данным ГСЧС:

в Подольском районе погибли 8 человек. Работы продолжаются;

в Дарницком районе поисково-спасательные работы завершены, там погибли 11 человек. Разобрано и вывезено 300 куб. м строительных конструкций и мусора. Психологи ГСЧС оказали помощь 77 людям. К ликвидации последствий на этой локации привлекались 183 спасателя и 99 единиц техники ГСЧС. В дальнейшем здесь продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Число погибших в Киеве после российской атаки возросло до 19