В Ровненской области произошёл пожар на предприятии, рекомендуют закрыть окна
Киев • УНН
В Ровненской области, в Дубенском районе, возник пожар на территории предприятия. Спасатели ликвидируют возгорание, причины и наличие пострадавших уточняются.
В Ровненской области произошёл пожар на предприятии, сообщили во вторник в областном управлении ГСЧС, пишет УНН.
В Дубенском районе на территории одного из предприятий произошёл пожар. В настоящее время на месте происшествия работают подразделения ГСЧС и все необходимые экстренные службы, продолжается ликвидация пожара. Информация о причинах возникновения пожара, площади и наличии пострадавших уточняется. Ситуация находится под контролем спасателей
Как сообщили в Варковицкой сельской территориальной громаде в Facebook, горит предприятие, занимающееся производством плит и листов из пластмасс (пенопласта/пенополистирола) и сухих строительных смесей, и посоветовали закрыть окна.
"Более подробная информация будет предоставлена позже, после завершения первоочередных мероприятий", - указали в ГСЧС.
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