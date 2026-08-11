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В Ровненской области произошёл пожар на предприятии, рекомендуют закрыть окна

Киев • УНН

 • 2212 просмотра

В Ровненской области, в Дубенском районе, возник пожар на территории предприятия. Спасатели ликвидируют возгорание, причины и наличие пострадавших уточняются.

В Ровненской области произошёл пожар на предприятии, рекомендуют закрыть окна

В Ровненской области произошёл пожар на предприятии, сообщили во вторник в областном управлении ГСЧС, пишет УНН.

В Дубенском районе на территории одного из предприятий произошёл пожар. В настоящее время на месте происшествия работают подразделения ГСЧС и все необходимые экстренные службы, продолжается ликвидация пожара. Информация о причинах возникновения пожара, площади и наличии пострадавших уточняется. Ситуация находится под контролем спасателей

- сообщили в ГСЧС.

Как сообщили в Варковицкой сельской территориальной громаде в Facebook, горит предприятие, занимающееся производством плит и листов из пластмасс (пенопласта/пенополистирола) и сухих строительных смесей, и посоветовали закрыть окна.

"Более подробная информация будет предоставлена позже, после завершения первоочередных мероприятий", - указали в ГСЧС.

Взрывы на полигоне в Хмельницкой области: ГСЧС сообщает о завершении работ основными силами, ликвидация последствий продолжается07.08.26, 14:01 • 4754 просмотра

Юлия Шрамко

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