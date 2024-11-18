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В российском екатеринбурге горела больница, люди прыгали из окон, чтобы спастись от огня

В российском екатеринбурге горела больница, люди прыгали из окон, чтобы спастись от огня

Киев  •  УНН

 • 848 просмотра

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В городской больнице екатеринбурга вспыхнул пожар площадью 300 кв.м., эвакуированы 350 человек. Очевидцы зафиксировали на видео, как люди спасаются от огня, выпрыгивая из окон здания.

Во время пожара в городской больнице российского екатеринбурга люди спасались от огня, выпрыгивая из окон. Об этом УНН пишет со ссылкой на местные паблики и сообщения росСМИ.

Детали

В екатеринбурге горит крыша горбольницы №3. По словам очевидцев, густой, черный дым виден за несколько километров от пожара.

Власти сообщили, что огонь охватил около 300 кв.м., эвакуированы 350 человек. О пострадавших не сообщалось. Однако, на одном из видео, снятом очевидцами на месте, видно, как люди выпрыгивают из окон больницы в попытке спастись от огня.

Напомним

В августе в екатеринбурге произошел масштабный пожар в коллективном саду. Очевидцы сообщали о звуке взрыва перед возгоранием, а площадь пожара составила 250 квадратных метров.

В оккупированном Мариуполе с начала года произошло 400 пожаров, в них погибло 17 человек7 нояб. 2024, 14:33 • 14663 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Здоровье