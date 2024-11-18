В российском екатеринбурге горела больница, люди прыгали из окон, чтобы спастись от огня

Во время пожара в городской больнице российского екатеринбурга люди спасались от огня, выпрыгивая из окон. Об этом УНН пишет со ссылкой на местные паблики и сообщения росСМИ.

Детали

В екатеринбурге горит крыша горбольницы №3. По словам очевидцев, густой, черный дым виден за несколько километров от пожара.

Власти сообщили, что огонь охватил около 300 кв.м., эвакуированы 350 человек. О пострадавших не сообщалось. Однако, на одном из видео, снятом очевидцами на месте, видно, как люди выпрыгивают из окон больницы в попытке спастись от огня.

Напомним

В августе в екатеринбурге произошел масштабный пожар в коллективном саду. Очевидцы сообщали о звуке взрыва перед возгоранием, а площадь пожара составила 250 квадратных метров.

В оккупированном Мариуполе с начала года произошло 400 пожаров, в них погибло 17 человек