В российском Тольятти вспыхнул пожар на заводе "АвтоВАЗ"

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Венесуэла отменила полномочия Бразилии представлять Аргентину

Венесуэла отменила полномочия Бразилии представлять Аргентину

  •  84926 просмотра
Белый дом планирует создать суверенный фонд для стратегических инвестиций

Белый дом планирует создать суверенный фонд для стратегических инвестиций

  •  100776 просмотра
ВСУ: За сутки россияне потеряли 1270 военных и значительную технику

ВСУ: За сутки россияне потеряли 1270 военных и значительную технику

  •  56253 просмотра
российские войска обстреляли Николаевскую область: без жертв

российские войска обстреляли Николаевскую область: без жертв

  •  56999 просмотра
Демченко о ситуации на границе с Беларусью: не фиксируется перемещение техники или личного состава в непосредственной близости

Демченко о ситуации на границе с Беларусью: не фиксируется перемещение техники или личного состава в непосредственной близости

  •  37700 просмотра
публикации
Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

6 сентября 2024, 13:27  •  144875 просмотра
Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

6 сентября 2024, 09:15  •  168559 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

6 сентября 2024, 09:11  •  166586 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

5 сентября 2024, 08:27  •  228600 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

5 сентября 2024, 08:04  •  213842 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

6 сентября 2024, 18:10  •  113332 просмотра
В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

6 сентября 2024, 11:21  •  101307 просмотра
Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

5 сентября 2024, 17:43  •  108676 просмотра
Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

5 сентября 2024, 13:23  •  111565 просмотра
Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

4 сентября 2024, 09:42  •  128043 просмотра
Актуальное
В российском Тольятти вспыхнул пожар на заводе "АвтоВАЗ"

В российском Тольятти вспыхнул пожар на заводе "АвтоВАЗ"

Киев  •  УНН

8 сентября 2024, 12:08  •  1946 просмотра

Read in English

На металлургическом производстве "АвтоВАЗа" в Тольятти вспыхнул пожар на площади 50 кв.м. Сотрудники успели эвакуироваться, пострадавших нет.

В российском Тольятти произошел пожар на заводе «АвтоВАЗ», сотрудники эвакуировались, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал 112.

Детали

По данным 112, в рф произошел пожар произошел на металлургическом производстве автогиганта во 2 корпусе.

«Вспыхнула формовочная линия на площади 50 «квадратов». Сотрудники успели эвакуироваться, никто не пострадал», - говорится в сообщении.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
Пловец Андрей Трусов завоевал свое второе «золото» на паралимпиаде-2024
  •  94530 просмотра

Пловец Андрей Трусов завоевал свое второе «золото» на паралимпиаде-2024

Анастасия Гарник завоевала "золото" по дзюдо на Паралимпиаде-2024
  •  83653 просмотра

Анастасия Гарник завоевала "золото" по дзюдо на Паралимпиаде-2024

Юрий Бабинец получил первую медаль Украины в пауэрлифтинге на Паралимпиаде-2024
  •  93410 просмотра

Юрий Бабинец получил первую медаль Украины в пауэрлифтинге на Паралимпиаде-2024

Украинец Виктор Дидух выиграл золото Паралимпиады-2024 в настольном теннисе
7 сентября 2024, 12:23  •  63440 просмотра

Украинец Виктор Дидух выиграл золото Паралимпиады-2024 в настольном теннисе

Украинец Синюк получил "бронзу" Паралимпиады-2024 в гребле
7 сентября 2024, 10:33  •  69017 просмотра

Украинец Синюк получил "бронзу" Паралимпиады-2024 в гребле

Украинец Цветов получил второе "золото" на Паралимпиаде-2024 в Париже
7 сентября 2024, 08:58  •  60777 просмотра

Украинец Цветов получил второе "золото" на Паралимпиаде-2024 в Париже

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные
6 сентября 2024, 18:10  •  113332 просмотра

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Елена Федота-Исаева получила «бронзу» по фехтованию на Паралимпиаде-2024
6 сентября 2024, 18:00  •  101555 просмотра

Елена Федота-Исаева получила «бронзу» по фехтованию на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
В АРМА нужно провести независимый внешний аудит, чтобы определить эффективность работы этого органа - юрист
6 сентября 2024, 13:29  •  105409 просмотра

В АРМА нужно провести независимый внешний аудит, чтобы определить эффективность работы этого органа - юрист

Максим Николенко завоевал бронзу в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024
6 сентября 2024, 10:10  •  106990 просмотра

Максим Николенко завоевал бронзу в настольном теннисе на Паралимпиаде-2024

Популярные

Демченко о ситуации на границе с Беларусью: не фиксируется перемещение техники или личного состава в непосредственной близости

Демченко о ситуации на границе с Беларусью: не фиксируется перемещение техники или личного состава в непосредственной близости

  •  37700 просмотра
российские войска обстреляли Николаевскую область: без жертв

российские войска обстреляли Николаевскую область: без жертв

  •  56999 просмотра
ВСУ: За сутки россияне потеряли 1270 военных и значительную технику

ВСУ: За сутки россияне потеряли 1270 военных и значительную технику

  •  56253 просмотра
Белый дом планирует создать суверенный фонд для стратегических инвестиций

Белый дом планирует создать суверенный фонд для стратегических инвестиций

  •  100776 просмотра
Венесуэла отменила полномочия Бразилии представлять Аргентину

Венесуэла отменила полномочия Бразилии представлять Аргентину

  •  84926 просмотра

Публикации

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

Международный антикоррупционный эксперт намекнул на заангажированность НАБУ

6 сентября 2024, 13:27  •  144875 просмотра
Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

Поймать нельзя отпустить: удастся ли экс-нардепу Ризаненко избежать правосудия

6 сентября 2024, 09:15  •  168559 просмотра
Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

Налоговая проверка банка "Конкорд": год промедлений и сомнительная объективность

6 сентября 2024, 09:11  •  166586 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

5 сентября 2024, 08:27  •  228600 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

5 сентября 2024, 08:04  •  213842 просмотра

Война

Оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на маршрутку в Херсоне, есть пострадавшие

Оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на маршрутку в Херсоне, есть пострадавшие

  •  231 просмотра
Иранский депутат подтвердил поставки ракет в РФ, представитель МИД Ирана отрицает это

Иранский депутат подтвердил поставки ракет в РФ, представитель МИД Ирана отрицает это

  •  7232 просмотра
Удар по Константиновке и Катериновке: погибли три человека, ранены шесть

Удар по Константиновке и Катериновке: погибли три человека, ранены шесть

  •  14512 просмотра
В результате российского обстрела в Донецкой области 3 человека погибли и 1 ранен - ОВА

В результате российского обстрела в Донецкой области 3 человека погибли и 1 ранен - ОВА

  •  14469 просмотра
Оскорбление жертв войны, развязанной рф: в дипломатическом ведомстве осудили ленту «русские на войне»

Оскорбление жертв войны, развязанной рф: в дипломатическом ведомстве осудили ленту «русские на войне»

  •  27814 просмотра

политика

Оскорбление жертв войны, развязанной рф: в дипломатическом ведомстве осудили ленту «русские на войне»

Оскорбление жертв войны, развязанной рф: в дипломатическом ведомстве осудили ленту «русские на войне»

  •  27814 просмотра
Зеленский дал должности в ОП Камышину, Верещук и Никите

Зеленский дал должности в ОП Камышину, Верещук и Никите

  •  22666 просмотра
Демченко о ситуации на границе с Беларусью: не фиксируется перемещение техники или личного состава в непосредственной близости

Демченко о ситуации на границе с Беларусью: не фиксируется перемещение техники или личного состава в непосредственной близости

  •  37744 просмотра
В воздушном пространстве Румынии оказались «Шахеды», Минобороны направило 2 самолета F-16 для мониторинга

В воздушном пространстве Румынии оказались «Шахеды», Минобороны направило 2 самолета F-16 для мониторинга

  •  31809 просмотра
рф за неделю применила против Украины более 60 ракет и почти 300 «шахедов» - Зеленский

рф за неделю применила против Украины более 60 ракет и почти 300 «шахедов» - Зеленский

  •  30925 просмотра

Война

Оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на маршрутку в Херсоне, есть пострадавшие

Оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на маршрутку в Херсоне, есть пострадавшие

  •  231 просмотра
Иранский депутат подтвердил поставки ракет в РФ, представитель МИД Ирана отрицает это

Иранский депутат подтвердил поставки ракет в РФ, представитель МИД Ирана отрицает это

  •  7232 просмотра
Удар по Константиновке и Катериновке: погибли три человека, ранены шесть

Удар по Константиновке и Катериновке: погибли три человека, ранены шесть

  •  14512 просмотра
В результате российского обстрела в Донецкой области 3 человека погибли и 1 ранен - ОВА

В результате российского обстрела в Донецкой области 3 человека погибли и 1 ранен - ОВА

  •  14469 просмотра
Оскорбление жертв войны, развязанной рф: в дипломатическом ведомстве осудили ленту «русские на войне»

Оскорбление жертв войны, развязанной рф: в дипломатическом ведомстве осудили ленту «русские на войне»

  •  27814 просмотра

политика

Оскорбление жертв войны, развязанной рф: в дипломатическом ведомстве осудили ленту «русские на войне»

Оскорбление жертв войны, развязанной рф: в дипломатическом ведомстве осудили ленту «русские на войне»

  •  27814 просмотра
Зеленский дал должности в ОП Камышину, Верещук и Никите

Зеленский дал должности в ОП Камышину, Верещук и Никите

  •  22666 просмотра
Демченко о ситуации на границе с Беларусью: не фиксируется перемещение техники или личного состава в непосредственной близости

Демченко о ситуации на границе с Беларусью: не фиксируется перемещение техники или личного состава в непосредственной близости

  •  37744 просмотра
В воздушном пространстве Румынии оказались «Шахеды», Минобороны направило 2 самолета F-16 для мониторинга

В воздушном пространстве Румынии оказались «Шахеды», Минобороны направило 2 самолета F-16 для мониторинга

  •  31809 просмотра
рф за неделю применила против Украины более 60 ракет и почти 300 «шахедов» - Зеленский

рф за неделю применила против Украины более 60 ракет и почти 300 «шахедов» - Зеленский

  •  30925 просмотра

Новости Бизнеса

"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

"Буду скучать даже по учителям". Более 100 подростков из прифронтовых регионов прошли образовательный кемп "Поколение Победы"

6 сентября 2024, 07:10  •  89196 просмотра
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - в рейтинге 50 крупнейших фондов Украины по версии Forbes

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - в рейтинге 50 крупнейших фондов Украины по версии Forbes

6 сентября 2024, 06:52  •  84167 просмотра
"Бережи тебе РЕБ!": EVA и Фонд Притулы собирают бонусы для помощи военным

"Бережи тебе РЕБ!": EVA и Фонд Притулы собирают бонусы для помощи военным

6 сентября 2024, 06:47  •  78731 просмотра

Экономика

Ограничений электроэнергии в воскресенье не планируется - Минэнерго

Ограничений электроэнергии в воскресенье не планируется - Минэнерго

  •  17575 просмотра
Украина получила 70 млн евро на компенсации за уничтоженное жилье из-за агрессии рф

Украина получила 70 млн евро на компенсации за уничтоженное жилье из-за агрессии рф

  •  24790 просмотра
Белый дом планирует создать суверенный фонд для стратегических инвестиций

Белый дом планирует создать суверенный фонд для стратегических инвестиций

  •  100779 просмотра
Португалия призывает ЕС готовиться к вступлению Украины - Bloomberg

Португалия призывает ЕС готовиться к вступлению Украины - Bloomberg

  •  30283 просмотра
В Украине завтра не планируют отключение света

В Украине завтра не планируют отключение света

  •  30146 просмотра

Киев

В КГГА назвали причину взрыва на территории автотранспортного предприятия

В КГГА назвали причину взрыва на территории автотранспортного предприятия

  •  7004 просмотра
Взрыв на территории АТП в Киеве: КГВА опровергла свою информацию о трех погибших

Взрыв на территории АТП в Киеве: КГВА опровергла свою информацию о трех погибших

  •  12415 просмотра
Взрыв на территории автотранспортного предприятия в Киеве: деблокировали еще одно тело

Взрыв на территории автотранспортного предприятия в Киеве: деблокировали еще одно тело

  •  15845 просмотра
В Киеве произошел взрыв неизвестного происхождения: разрушено здание, два человека погибли - КГВА

В Киеве произошел взрыв неизвестного происхождения: разрушено здание, два человека погибли - КГВА

  •  11218 просмотра
Ясная погода и до 28° тепла ожидаются сегодня на Киевщине

Ясная погода и до 28° тепла ожидаются сегодня на Киевщине

  •  21051 просмотра