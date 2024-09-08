В российском Тольятти вспыхнул пожар на заводе "АвтоВАЗ"
Киев • УНН
На металлургическом производстве "АвтоВАЗа" в Тольятти вспыхнул пожар на площади 50 кв.м. Сотрудники успели эвакуироваться, пострадавших нет.
В российском Тольятти произошел пожар на заводе «АвтоВАЗ», сотрудники эвакуировались, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал 112.
Детали
По данным 112, в рф произошел пожар произошел на металлургическом производстве автогиганта во 2 корпусе.
«Вспыхнула формовочная линия на площади 50 «квадратов». Сотрудники успели эвакуироваться, никто не пострадал», - говорится в сообщении.