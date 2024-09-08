У російському Тольяті спалахнула пожежа на заводі "АвтоВАЗ"
Київ • УНН
На металургійному виробництві "АвтоВАЗу" в Тольятті спалахнула пожежа на площі 50 кв.м. Співробітники встигли евакуюватися, постраждалих немає.
У російському тольяті сталась пожежа на заводі "АвтоВАЗ", співробітники евакуювались, передає УНН із посиланням на Telegram-канал 112.
Деталі
За даними 112, у рф сталася пожежа сталася на металургійному виробництві автогіганта у 2 корпусі.
"Спалахнула формувальна лінія на площі 50 "квадратів". Співробітники встигли евакуюватись, ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.