ukenru
Рубрики
Главная
Главная
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1.2м/с
84%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Рон Десантис
Джером Пауэлл
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Белый дом
Франция
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Отопление
Хранитель
Золото
Шахед-136

В российском "Шахеде" впервые заметили элемент с функцией наведения на радары, но его назначение вызывает вопросы

Киев • УНН

 • 3480 просмотра

На обломках дрона обнаружили антенну системы распознавания свой-чужой для поиска радаров ПВО. Устройство может передавать координаты или наводить боеприпас.

В сети появились фото обломков российского дрона типа "Шахед", на которых, вероятно, зафиксирована установка пассивной радиолокационной головки самонаведения. Это первый подобный случай, однако информация пока не имеет официального подтверждения и базируется на анализе обнародованных изображений. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Фотографии и описание соответствующего блока появились на аукционе Reibert и были замечены профильными ресурсами. На фото виден элемент с пассивными антеннами с маркировкой 125АЕ02 ЦИВР.464651.015.

Эта маркировка соответствует антенному устройству системы радиолокационного распознавания "свой-чужой" типа "Пароль", которая используется еще с советских времен и остается на вооружении РФ. В то же время известных образцов полноценных пассивных головок самонаведения с такими компонентами нет.

По оценкам, этот блок не имеет механизмов наведения – в частности подвеса, который позволяет направлять антенну на источник излучения. Это ставит под сомнение возможность его использования как полноценной системы самонаведения.

Что это может означать

Вероятно, речь идет не о штатной головке самонаведения, а о попытке адаптировать имеющиеся компоненты для новых задач. Пока нет подтверждения, был ли этот "Шахед" оснащен боевой частью.

Если боевой части не было, дрон мог использоваться для выявления позиций украинской ПВО путем фиксации работы радаров. В таком случае он мог передавать координаты через канал связи оператору.

Если же боевая часть была установлена, это может свидетельствовать о попытке создать ударный дрон, способный наводиться на источники радиоизлучения, в частности радиолокационные станции.

Степан Гафтко

Война в УкраинеТехнологии
Техника
Война в Украине
Шахед-136
Украина