В российском "Шахеде" впервые заметили элемент с функцией наведения на радары, но его назначение вызывает вопросы

В сети появились фото обломков российского дрона типа "Шахед", на которых, вероятно, зафиксирована установка пассивной радиолокационной головки самонаведения. Это первый подобный случай, однако информация пока не имеет официального подтверждения и базируется на анализе обнародованных изображений. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Фотографии и описание соответствующего блока появились на аукционе Reibert и были замечены профильными ресурсами. На фото виден элемент с пассивными антеннами с маркировкой 125АЕ02 ЦИВР.464651.015.

Эта маркировка соответствует антенному устройству системы радиолокационного распознавания "свой-чужой" типа "Пароль", которая используется еще с советских времен и остается на вооружении РФ. В то же время известных образцов полноценных пассивных головок самонаведения с такими компонентами нет.

По оценкам, этот блок не имеет механизмов наведения – в частности подвеса, который позволяет направлять антенну на источник излучения. Это ставит под сомнение возможность его использования как полноценной системы самонаведения.

Что это может означать

Вероятно, речь идет не о штатной головке самонаведения, а о попытке адаптировать имеющиеся компоненты для новых задач. Пока нет подтверждения, был ли этот "Шахед" оснащен боевой частью.

Если боевой части не было, дрон мог использоваться для выявления позиций украинской ПВО путем фиксации работы радаров. В таком случае он мог передавать координаты через канал связи оператору.

Если же боевая часть была установлена, это может свидетельствовать о попытке создать ударный дрон, способный наводиться на источники радиоизлучения, в частности радиолокационные станции.

