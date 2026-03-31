У російському "Шахеді" вперше помітили елемент із функцією наведення на радари, але його призначення викликає питання

У мережі з’явилися фото уламків російського дрона типу "Шахед", на яких, імовірно, зафіксовано встановлення пасивної радіолокаційної головки самонаведення. Це перший подібний випадок, однак інформація поки не має офіційного підтвердження і базується на аналізі оприлюднених зображень. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Світлини та опис відповідного блоку з’явилися на аукціоні Reibert і були помічені профільними ресурсами. На фото видно елемент із пасивними антенами з маркуванням 125АЕ02 ЦИВР.464651.015.

Це маркування відповідає антенному пристрою системи радіолокаційного розпізнавання "свій-чужий" типу "Пароль", яка використовується ще з радянських часів і залишається на озброєнні РФ. Водночас відомих зразків повноцінних пасивних головок самонаведення з такими компонентами немає.

За оцінками, цей блок не має механізмів наведення – зокрема підвісу, який дозволяє спрямовувати антену на джерело випромінювання. Це ставить під сумнів можливість його використання як повноцінної системи самонаведення.

Що це може означати

Ймовірно, йдеться не про штатну головку самонаведення, а про спробу адаптувати наявні компоненти для нових задач. Наразі немає підтвердження, чи був цей "Шахед" оснащений бойовою частиною.

Якщо бойової частини не було, дрон міг використовуватися для виявлення позицій української ППО шляхом фіксації роботи радарів. У такому разі він міг передавати координати через канал зв’язку оператору.

Якщо ж бойова частина була встановлена, це може свідчити про спробу створити ударний дрон, здатний наводитися на джерела радіовипромінювання, зокрема радіолокаційні станції.

