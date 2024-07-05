В российском ростове сообщают о ночной атаке БПЛА: говорят о возгорании нефтяного терминала
Киев • УНН
Массированная атака БПЛА произошла ночью в ростове-на-дону (россия). Поступили сообщения о возгорании нефтяного терминала.
В ростове-на-дону в рф сообщают о массированной атаки БПЛА ночью и о том, что горел нефтяной терминал, пишет УНН со ссылкой на местные телеграм-каналы.
Детали
По данным ASTRA, ночью местные жители писали, что горит нефтяной терминал.
"Утверждается, что атакован ОАО "НЗНП филиал Ростовский" на Левом берегу Дона между ростовом и батайском", - пишет ASTRA.
Официально эта информация не подтверждена.
Губернатор сообщал о сбитии 10 беспилотников над регионом и о ландшафтных пожарах.
Минобороны рф утверждает, что ночью их дежурными средствами ПВО "уничтожены" и "подавлены" 50 БПЛА, в том числе 14 БПЛА над территорией краснодарского края и 10 БПЛА над территорией ростовской области рф.
В Ростове-на-Дону произошли многочисленные взрывы и пожар5 июля 2024, 00:23 • 51400 просмотров