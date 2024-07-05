В российском ростове сообщают о ночной атаке БПЛА: говорят о возгорании нефтяного терминала

В ростове-на-дону в рф сообщают о массированной атаки БПЛА ночью и о том, что горел нефтяной терминал, пишет УНН со ссылкой на местные телеграм-каналы.

Детали

По данным ASTRA, ночью местные жители писали, что горит нефтяной терминал.

"Утверждается, что атакован ОАО "НЗНП филиал Ростовский" на Левом берегу Дона между ростовом и батайском", - пишет ASTRA.

Официально эта информация не подтверждена.

Губернатор сообщал о сбитии 10 беспилотников над регионом и о ландшафтных пожарах.

Минобороны рф утверждает, что ночью их дежурными средствами ПВО "уничтожены" и "подавлены" 50 БПЛА, в том числе 14 БПЛА над территорией краснодарского края и 10 БПЛА над территорией ростовской области рф.

В Ростове-на-Дону произошли многочисленные взрывы и пожар