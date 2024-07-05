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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Ростове-на-Дону произошли многочисленные взрывы и пожар

В Ростове-на-Дону произошли многочисленные взрывы и пожар

Киев  •  УНН

5 июля 2024, 00:23  •  4111 просмотра

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В российском городе ростов-на-дону произошло более 10 взрывов и пожар, вероятно, на местной электростанции.

В рф над ростовым-на-дону прозвучало более 10 взрывов. Также был замечен пожар на юго-западе города. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Около 3 часов ночи более 10 громких взрывов прогремели в российском Ростове-на-Дону.

По информации, в районе над юго-западом от города виден пожар.

Местные жители предполагают, что целью атаки могла стать местная ТЭЦ-2. В то же время, по словам губернатора, подразделения ПВО в эти минуты работают сразу по нескольким воздушным целям.

На данный момент информация уточняется, данных о пострадавших нет.

Атака БпЛА в российском приморско-охтарске: система ПВО сбила дроны, поврежден жилой дом4 июля 2024, 23:25 • 6772 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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