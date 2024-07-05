В Ростове-на-Дону произошли многочисленные взрывы и пожар
Киев • УНН
В российском городе ростов-на-дону произошло более 10 взрывов и пожар, вероятно, на местной электростанции.
В рф над ростовым-на-дону прозвучало более 10 взрывов. Также был замечен пожар на юго-западе города. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Около 3 часов ночи более 10 громких взрывов прогремели в российском Ростове-на-Дону.
По информации, в районе над юго-западом от города виден пожар.
Местные жители предполагают, что целью атаки могла стать местная ТЭЦ-2. В то же время, по словам губернатора, подразделения ПВО в эти минуты работают сразу по нескольким воздушным целям.
На данный момент информация уточняется, данных о пострадавших нет.
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