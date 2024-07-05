В краснодарском крае система ПВО сбила несколько беспилотников, которые атаковали город. Повреждены гражданские объекты, включая трехэтажный жилой дом. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Сегодня в российском приморско-охтарске краснодарского края система противовоздушной обороны сбила несколько беспилотников, которые атаковали город.

По информации, около 0:30 ночи прогремели взрывы, которые были следствием вооруженных ударов и падения беспилотных летательных аппаратов в регионе местной электроподстанции.

Один из дронов, как сообщается, упал на трехэтажный жилой дом, нанеся материальный ущерб.

Предварительно, никто из жителей не пострадал. На месте происшествия уже работают экстренные службы.

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