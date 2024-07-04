В рф вспыхнул металлический ангар. Пожар охватил площадь в 600 квадратных метров. Крыша ангара обвалилась, огонь перекинулся на соседнее здание. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В москве в районе белорусского вокзала вспыхнул сильный пожар. Огонь охватил металлический ангар на улице грузинский вал, площадь пожара уже достигла 600 квадратных метров.

По предварительным данным, пожар начался примерно в 20:40. Сначала возгорание составляло около 100 квадратных метров, но пламя быстро распространилось и перекинулось на кровлю соседнего помещения. Крыша ангара обвалилась под натиском огня.

На место происшествия прибыли пожарные подразделения, включая пожарный поезд, чтобы помочь в тушении пламени. Сейчас пожарные продолжают борьбу с огнем. Информации о пострадавших пока нет.