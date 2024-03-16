В россии заявили об "уничтоженных" утром снарядах и дронах над белгородской областью

минобороны рф утверждает, что с утра якобы уничтожили восемь реактивных снарядов и три дрона над белгородской областью россии. Между тем российские паблики сообщают, что утро в белгороде началось с сирены ракетной опасности и сообщают о последствиях, пишет УНН.

Детали

мо рф с периодичностью в полчаса заявило утром о "попытке атаки" с RM-70 Vampire и "уничтожении" 8 реактивных снарядов, а затем о двух дронах, а позже - о еще одном, якобы уничтоженных в белгородской области.

В белгороде, по данным российских телеграм-каналов, снова неспокойно. В городе, как указано, утром звучала сирена ракетной опасности. Как сообщает Baza, "в городе, после обстрела, вспыхнуло несколько автомобилей". Один из снарядов якобы прилетел во двор дома на улице Буденного.

В России заявили о дроне, который врезался в машину на Белгородщине