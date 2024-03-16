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В россии заявили об "уничтоженных" утром снарядах и дронах над белгородской областью
"Каждый российский убийца должен отвечать, и мы обеспечим их ответственность" - Зеленский во вторую годовщину удара по драмтеатру в Мариуполе
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В Харьковской области из-за ночной атаки рф "шахедом" есть повреждения критической инфраструктуры
40 пострадавших до сих пор в больницах из-за ракетной атаки рф на Одессу, 9 из них - в тяжелом состоянии
В Одессе и области сегодня траур по 20 жертвам ракетной атаки рф
Зеленский назначил Гайдая главой Мукачевской РГА
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На Херсонщине два человека получили ранения в результате вражеских обстрелов
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В россии заявили об "уничтоженных" утром снарядах и дронах над белгородской областью
россия утверждает, что сбила 8 ракет и 3 беспилотника над белгородской областью на фоне сообщений о повреждениях в белгороде.
"Каждый российский убийца должен отвечать, и мы обеспечим их ответственность" - Зеленский во вторую годовщину удара по драмтеатру в Мариуполе
Зеленский почтил память жертв вражеского удара по драмтеатру в Мариуполе во вторую годовщину атаки.
Враг обстрелял Сумскую область 13 раз за ночь
Ночью и утром российские войска 13 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, зафиксировано 33 взрыва.
В Харьковской области из-за ночной атаки рф "шахедом" есть повреждения критической инфраструктуры
В Харьковской области ночью в результате удара российского ударного беспилотника "Шахед" в селе Казачья Лопань был поврежден объект критической инфраструктуры.
40 пострадавших до сих пор в больницах из-за ракетной атаки рф на Одессу, 9 из них - в тяжелом состоянии
15 марта в результате российской ракетной атаки на Одессу погибло 20 человек, 75 получили ранения, а 40 все еще находятся в больнице, причем 9 из них в тяжелом состоянии.
В Одессе и области сегодня траур по 20 жертвам ракетной атаки рф
20 человек погибли в результате российского ракетного обстрела Одессы вчера, в городе и области объявили траур.
Зеленский назначил Гайдая главой Мукачевской РГА
Президент Зеленский назначил бывшего луганского чиновника Сергея Гайдая главой Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области.
Оккупанты за сутки ранили одного жителя Донецкой области - Филашкин
Российские оккупанты ранили одного жителя Красногоровки Донецкой области 15 марта, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации.
На Херсонщине два человека получили ранения в результате вражеских обстрелов
Два человека получили ранения в Херсонской области в результате обстрела российскими военными жилых кварталов и населенных пунктов.
Хакеры взломали сайт российского Красного Креста
Украинские хакеры взломали сайт российского Красного Креста и в качестве шутки разместили фейковое объявление об "экстренной эвакуации" для жителей Белгорода с "прейскурантом" для разных категорий граждан.