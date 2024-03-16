Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
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Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
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Шотландский город Норт Бервик назвали лучшим для жизни в Британии
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LRT: министр обороны Литвы готовится уйти в отставку
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспективЭксклюзив
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В России заявили о дроне, который врезался в машину на Белгородщине
Атака беспилотника в Белгородской области России привела к возгоранию автомобиля, в результате чего пострадали пять человек, в том числе ребенок с сотрясением мозга.
В США у самолета Boeing 737-800 во время полета оторвалась внешняя панель
Самолет Boeing 737-800 благополучно приземлился в Медфорде, штат Орегон, после того, как во время полета из Сан-Франциско у него оторвалась внешняя панель.
США не против размещения иностранных войск в Украине - Кирби
Соединенные Штаты не возражают против того, чтобы другие страны разворачивали свои войска в Украине, поскольку это является суверенным решением каждой страны, но не планируют разворачивать там свои войска.
Посольство требует извинений от шведской журналистки из-за высказываний об украинских женщинах
Посольство Украины в Швеции потребовало извинений от шведской журналистки Элаф Али за оскорбительную "шутку" об украинских женщинах-беженок в эфире шведской телепрограммы, в котором она предположила, что их можно заметить только в борделях.
Шотландский город Норт Бервик назвали лучшим для жизни в Британии
Норт-Бервик, шотландский город, назван лучшим местом для жизни в Британии благодаря большой центральной улице, школам, открытым пространствам, семейным домам, легкому сообщению с Эдинбургом и большому количеству развлечений.
Войска НАТО в Украине повышают риск третьей мировой войны - МИД Италии
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни предупредил, что развертывание войск НАТО в Украине увеличит риск Третьей мировой войны, исключив возможность отправки итальянских войск на помощь Киеву против российского вторжения.
Греция будет поставлять Украине оружие при посредничестве Чехии
Греция будет поставлять Украине оружие и боеприпасы, закупленные в Чехии и переданные непосредственно в Украину.
LRT: министр обороны Литвы готовится уйти в отставку
Министр обороны Литвы Арвидас Анускаускас подает в отставку, подробности которой, как ожидается, будут объявлены 18 марта после встречи с президентом Гитанасом Науседой на серьезную тему, хотя причина отставки остается неизвестной.
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
Дело о непоставке мин по контракту между Министерством обороны и львовским "Арсеналом" было возвращено Специализированной антикоррупционной прокуратурой в Генеральную прокуратуру из-за бесперспективности.
G7 введет санкции против иранских авиалиний в случае поставки ракет в РФ
Страны G7 угрожают запретить авиакомпании Iran Air летать в Европу, если Иран будет поставлять баллистические ракеты или связанные с ними технологии в Россию.