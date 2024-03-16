В России заявили о дроне, который врезался в машину на Белгородщине

Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ночь на 16 марта произошла атака дрона в регионе, в результате которой якобы пострадали пять человек, передает УНН.

Детали

По словам губернатора, беспилотник атаковал машину, в результате взрыва она загорелась.

У несовершеннолетнего парня контузия головного мозга, у мужчины - ранение брюшной полости и осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У женщины осколочные ранения лица и лопаточной области, а также контузия. Еще двое мужчин имеют контузии средней степени тяжести написал губернатор.

Всех пострадавших доставят в областную клиническую больницу, уточнил он.

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