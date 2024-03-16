В России заявили о дроне, который врезался в машину на Белгородщине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
  •  45887 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
  •  114940 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
  •  116736 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
  •  122552 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
  •  111048 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  126292 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  119883 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128715 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141388 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128377 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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13 марта 2024, 09:59  •  231858 просмотра
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В России заявили о дроне, который врезался в машину на Белгородщине

Атака беспилотника в Белгородской области России привела к возгоранию автомобиля, в результате чего пострадали пять человек, в том числе ребенок с сотрясением мозга.

Война •   •  5154 просмотра
В России заявили о дроне, который врезался в машину на Белгородщине

В США у самолета Boeing 737-800 во время полета оторвалась внешняя панель

Самолет Boeing 737-800 благополучно приземлился в Медфорде, штат Орегон, после того, как во время полета из Сан-Франциско у него оторвалась внешняя панель.

Общество •   •  5199 просмотра
В США у самолета Boeing 737-800 во время полета оторвалась внешняя панель

США не против размещения иностранных войск в Украине - Кирби

Соединенные Штаты не возражают против того, чтобы другие страны разворачивали свои войска в Украине, поскольку это является суверенным решением каждой страны, но не планируют разворачивать там свои войска.

Война •   •  6712 просмотра
США не против размещения иностранных войск в Украине - Кирби

Посольство требует извинений от шведской журналистки из-за высказываний об украинских женщинах

Посольство Украины в Швеции потребовало извинений от шведской журналистки Элаф Али за оскорбительную "шутку" об украинских женщинах-беженок в эфире шведской телепрограммы, в котором она предположила, что их можно заметить только в борделях.

Общество •   •  6983 просмотра
Посольство требует извинений от шведской журналистки из-за высказываний об украинских женщинах

Шотландский город Норт Бервик назвали лучшим для жизни в Британии

Норт-Бервик, шотландский город, назван лучшим местом для жизни в Британии благодаря большой центральной улице, школам, открытым пространствам, семейным домам, легкому сообщению с Эдинбургом и большому количеству развлечений.

Общество •   •  6769 просмотра
Шотландский город Норт Бервик назвали лучшим для жизни в Британии

Войска НАТО в Украине повышают риск третьей мировой войны - МИД Италии

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни предупредил, что развертывание войск НАТО в Украине увеличит риск Третьей мировой войны, исключив возможность отправки итальянских войск на помощь Киеву против российского вторжения.

Война •   •  10252 просмотра
Войска НАТО в Украине повышают риск третьей мировой войны - МИД Италии

Греция будет поставлять Украине оружие при посредничестве Чехии

Греция будет поставлять Украине оружие и боеприпасы, закупленные в Чехии и переданные непосредственно в Украину.

Война •   •  7722 просмотра
Греция будет поставлять Украине оружие при посредничестве Чехии

LRT: министр обороны Литвы готовится уйти в отставку

Министр обороны Литвы Арвидас Анускаускас подает в отставку, подробности которой, как ожидается, будут объявлены 18 марта после встречи с президентом Гитанасом Науседой на серьезную тему, хотя причина отставки остается неизвестной.

политика •   •  9182 просмотра
LRT: министр обороны Литвы готовится уйти в отставку

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Дело о непоставке мин по контракту между Министерством обороны и львовским "Арсеналом" было возвращено Специализированной антикоррупционной прокуратурой в Генеральную прокуратуру из-за бесперспективности.

политика •   •  45887 просмотра
Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

G7 введет санкции против иранских авиалиний в случае поставки ракет в РФ

Страны G7 угрожают запретить авиакомпании Iran Air летать в Европу, если Иран будет поставлять баллистические ракеты или связанные с ними технологии в Россию.

Война •   •  11465 просмотра
G7 введет санкции против иранских авиалиний в случае поставки ракет в РФ