"Русский добровольческий корпус" объявил о повторной организации гумкоридора для жителей белгородщины и курщины

Российский добровольческий корпус объявил об организации повторного гуманитарного коридора для жителей белгородской и курской областей. Об этом РДК написали в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

"В связи с проведением ограниченной военной операции на территории курской и белгородской областей мы вновь призываем к срочной эвакуации жителей белгородской и курской области. Сохраните свои жизни и жизни ваших детей", - говорится в сообщении.

В РДК отметили, что путинские войска прячутся среди гражданских, поэтому их задача - обеспечить максимальную безопасность местному населению.

"В связи с этим мы объявляем об организации повторного гуманитарного коридора для местного населения с 21:00 до 7:00 мск 16 марта. Мы призываем гражданских лиц воспользоваться возможностью беспрепятственно выйти из указанных областей рф", - добавляют в РДК.

Напомним

Российские власти блокируют эвакуацию гражданского населения из белгородской области на фоне прорыва границы российских добровольческих отрядов. Власти рф пытаются использовать мирных жителей, как живой щит для того, чтобы защищать российские террористический режим.